Nevadas intensas obligan a interrumpir el tránsito en la Ruta Provincial N° 43

La Jefatura de Policía comunicó a la comunidad en general que, de acuerdo con la información proporcionada por personal de la Base de Alta Montaña, dependiente del Grupo Especial de Rescate (GER) de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, se determinó la interrupción del tránsito sobre la Ruta Provincial N° 43 debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región.

La medida alcanza específicamente al tramo comprendido entre las localidades de El Peñón, departamento Antofagasta de la Sierra, y Barranca Larga, departamento Belén, un sector donde se registran inclemencias climáticas e intensas nevadas que dificultan la circulación y generan condiciones de riesgo para quienes transitan por el lugar.

Según lo informado oficialmente, la interrupción permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras continúen los fenómenos meteorológicos que afectan la zona y se evalúe la situación de seguridad para los vehículos que necesiten desplazarse por ese corredor vial.

Operativo conjunto para asistir a vehículos varados

Como consecuencia de las condiciones presentes en la ruta, las autoridades confirmaron que en el lugar se registró la presencia de vehículos varados. Ante esta situación, personal policial desplegado en el sector, junto con empleados municipales, se encuentra desarrollando tareas específicas con el objetivo de brindar asistencia y concretar el rescate de las personas que permanecen en los rodados afectados.

El operativo está siendo llevado adelante por equipos preparados para intervenir en escenarios complejos, con la participación del personal perteneciente a la estructura de rescate de la Policía de la Provincia y trabajadores municipales que colaboran en las acciones necesarias.

Las tareas tienen como finalidad atender la emergencia generada por las condiciones climáticas, garantizar la asistencia a los ocupantes de los vehículos y avanzar en la resolución de la situación registrada sobre la Ruta Provincial N° 43.

La recomendación oficial para quienes circulan por la zona

Frente al escenario generado por las intensas nevadas y la presencia de vehículos detenidos en el camino, la Jefatura de Policía solicitó a los viajantes observar y respetar las indicaciones del personal policial que se encuentra trabajando en la zona.

La recomendación apunta a facilitar el desarrollo del operativo y permitir que los equipos afectados puedan realizar sus tareas de manera ordenada, especialmente mientras continúan las intervenciones destinadas al rescate de los ocupantes de los vehículos varados.

Entre los principales puntos comunicados por las autoridades se destacan:

Interrupción del tránsito en la Ruta Provincial N° 43, en el tramo entre El Peñón y Barranca Larga.

en la Ruta Provincial N° 43, en el tramo entre El Peñón y Barranca Larga. Motivo de la medida: intensas nevadas e inclemencias climáticas registradas en la zona.

intensas nevadas e inclemencias climáticas registradas en la zona. Participación operativa: personal de la Base de Alta Montaña, perteneciente al Grupo Especial de Rescate (GER) de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, junto con empleados municipales.

personal de la Base de Alta Montaña, perteneciente al Grupo Especial de Rescate (GER) de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, junto con empleados municipales. Situación detectada: presencia de vehículos varados y tareas de rescate de sus ocupantes.

presencia de vehículos varados y tareas de rescate de sus ocupantes. Solicitud a los viajantes: respetar las indicaciones del personal policial presente en el lugar.

Una intervención preventiva ante un escenario complejo

La interrupción temporal del tránsito responde a la necesidad de preservar la seguridad de quienes circulan por el sector afectado y permitir la intervención de los equipos de emergencia. La presencia de nieve intensa y vehículos varados llevó a las autoridades a disponer esta medida preventiva mientras continúan los trabajos en el área.

Desde la Jefatura de Policía se mantiene el llamado a la comunidad y a los viajeros para actuar con precaución y atender las indicaciones brindadas por los efectivos desplegados en la zona, quienes continúan abocados a las tareas de asistencia y rescate conforme a la situación registrada en la Ruta Provincial N° 43.