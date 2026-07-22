Intentaron robar un transformador eléctrico en El Pantanillo

Un hecho de vandalismo con finalidad de robo se registró durante la mañana de este miércoles en el Área Industrial El Pantanillo, en la zona sur de la capital. El objetivo de los delincuentes fue un transformador eléctrico operado por la empresa EC SAPEM, un equipo de media tensión que habría sido intervenido para intentar sustraerlo.

El hecho fue descubierto en horas de la mañana en inmediaciones de un predio crematorio ubicado dentro del predio industrial. La escena permitió advertir que quienes participaron del intento de robo habían comenzado una maniobra para desmontar el equipo, aunque finalmente abandonaron el lugar sin concretar la sustracción.

El episodio generó preocupación debido al tipo de elemento elegido y a la modalidad utilizada para intentar retirarlo de su estructura de instalación.

Treparon a la estructura para desmontar el equipo

Según informaron técnicos de EC SAPEM, los malvivientes treparon a la estructura de hormigón sobre la que se encontraba instalado el transformador. La maniobra tenía como objetivo descolgar el transformador de potencia. Para ello, los delincuentes habían comenzado el desmontaje del equipo, aunque la acción quedó inconclusa y el transformador fue abandonado en el lugar.

El intento implicó intervenir sobre un equipo eléctrico de media tensión, una acción que se desarrolló sobre una estructura destinada a sostener el transformador y que requirió que los responsables accedieran físicamente a la instalación.

El objetivo: extraer el cobre del interior

De acuerdo con lo informado por los técnicos, este tipo de sabotaje se realiza con la finalidad de extraer el cobre del interior del transformador. La práctica, según se indicó, se reitera desde hace un tiempo. En este caso, el intento de desmantelamiento del equipo eléctrico quedó inconcluso, pero la modalidad expone el tipo de objetivo buscado por quienes intervienen estos dispositivos.

El transformador fue elegido como blanco de una maniobra que no se limitaba a la sustracción directa del equipo, sino que apuntaba al material existente en su interior. Para alcanzar esa finalidad, los delincuentes comenzaron a desmontar un equipo de potencia instalado sobre una estructura de hormigón.

La acción fue finalmente abandonada antes de que pudieran concretar el robo.

Identificar a los responsables

Tras el descubrimiento del hecho, las autoridades judiciales iniciaron una investigación para determinar quiénes participaron del intento de robo. Uno de los principales elementos que se procura obtener son las imágenes de las cámaras de seguridad del predio, con el objetivo de identificar a los responsables del ataque contra el transformador.

La investigación se encuentra orientada a reconstruir lo ocurrido y a establecer quiénes fueron los autores de la maniobra de desmontaje que quedó abandonada en el lugar.

En ese marco, el relevamiento de las cámaras de seguridad aparece como una de las líneas de trabajo para avanzar en la identificación de quienes ingresaron al sector y treparon a la estructura de hormigón para intentar descolgar el equipo.