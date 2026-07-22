Catamarca: atacó con un palo a otro hombre en pleno centro

Un procedimiento policial desarrollado durante la tarde de hoy culminó con la aprehensión de un hombre de apellido Segovia, de 35 años, quien fue señalado como el presunto autor de una agresión física ocurrida en la vía pública.

El hecho tuvo lugar a las 16:20, en la esquina de avenida Belgrano y calle 9 de Julio, donde motoristas del COEM-Kappa intervinieron luego de que un hombre de 30 años de edad sindicara a Segovia como la persona que momentos antes lo habría agredido físicamente utilizando un palo.

De acuerdo con la información suministrada, la acusación realizada por el damnificado permitió que el personal policial actuara en el lugar y procediera a la aprehensión del sospechoso, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Secuestro del elemento utilizado en la agresión

Como parte del procedimiento, los efectivos policiales incautaron un palo, elemento que, según la denuncia efectuada por el hombre de 30 años, habría sido utilizado para concretar la agresión física.

El secuestro del objeto quedó incorporado a las actuaciones realizadas en el marco de la intervención policial, constituyendo uno de los elementos vinculados al hecho investigado.

Colaboración entre dependencias policiales

Tras la intervención inicial de los motoristas del COEM-Kappa, en el lugar colaboraron numerarios de la Seccional Séptima, quienes participaron de las tareas posteriores al procedimiento.

Posteriormente, el hombre aprehendido fue trasladado y alojado en la Comisaría Primera, dependencia que tomó intervención por corresponderle la jurisdicción del hecho.