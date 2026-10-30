Caso Guaraz: la querella pidió cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua

El juicio oral contra el exintendente de Bañado de Ovanta, Elpidio Guaraz, ingresó en una de sus instancias finales con la presentación de los alegatos de las partes. Durante esta jornada, la Fiscalía, la querella y la defensa expusieron sus respectivas posiciones y formularon pedidos diferentes respecto de la situación judicial del exjefe municipal.

Las intervenciones dejaron planteadas posturas contrapuestas sobre los hechos investigados y las consecuencias que, de acuerdo con cada representación, deberían derivarse del proceso. Mientras el Ministerio Público Fiscal solicitó una pena de prisión de 18 meses por el delito de abuso de autoridad, la querella reclamó una condena más elevada, de cuatro años de prisión efectiva por abuso sexual, además de una inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

La defensa, por su parte, sostuvo una posición distinta a las planteadas por las acusaciones y solicitó la absolución total de Guaraz. De esta manera, los alegatos concentraron los pedidos de las partes en torno a la responsabilidad penal atribuida al exintendente y a la respuesta judicial que consideran correspondiente.

La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión

Durante su exposición, la representación del Ministerio Público Fiscal requirió que Elpidio Guaraz sea condenado a 18 meses de prisión por el delito de abuso de autoridad.

El pedido de la Fiscalía constituyó uno de los planteos centrales de la jornada de alegatos, en la que las partes presentaron sus conclusiones y solicitaron las consecuencias penales que consideran adecuadas en relación con los hechos que forman parte de la investigación.

La pena requerida por el Ministerio Público Fiscal quedó expresada en un pedido concreto: un año y seis meses de prisión por abuso de autoridad. Esa solicitud fue diferenciada de la formulada por la querella, que reclamó una condena por otro delito y agregó una sanción vinculada con el ejercicio de funciones públicas.

La querella reclamó cuatro años de prisión efectiva

La abogada querellante, Dra. Páez, solicitó una condena de cuatro años de prisión efectiva para Guaraz por abuso sexual. A ese pedido sumó la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. La presentación de la querella planteó, por lo tanto, una pretensión punitiva que incluyó tanto una pena de privación de la libertad como una sanción de carácter permanente respecto de la posibilidad de desempeñar funciones públicas.

El requerimiento de la Dra. Páez se diferenció del formulado por la Fiscalía, tanto por la duración de la pena solicitada como por la calificación del delito mencionada en cada exposición. Mientras el Ministerio Público Fiscal pidió 18 meses de prisión por abuso de autoridad, la querella reclamó cuatro años de cárcel efectiva por abuso sexual y la inhabilitación absoluta y perpetua.

La defensa pidió la absolución total

En contraposición con los pedidos de las acusaciones, la representación defensiva de Elpidio Guaraz solicitó la absolución total del exintendente.

La postura de la defensa estuvo vinculada con los argumentos que el propio imputado había expresado durante su declaración. En aquella oportunidad, Guaraz calificó el proceso penal como una "maniobra política" en su contra y rechazó las imputaciones relacionadas con los hechos investigados.

También negó las acusaciones vinculadas con el cierre del establecimiento comercial involucrado en la causa. De acuerdo con lo expuesto, la defensa sostuvo esa posición y pidió que el exjefe municipal sea absuelto de manera total.