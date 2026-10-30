Murió un motociclista que había protagonizado un choque en Capayán

Un hombre de 54 años que había protagonizado un siniestro vial en el departamento Capayán falleció luego de permanecer internado en un sanatorio privado de la ciudad Capital, como consecuencia de las lesiones sufridas durante el choque.

La víctima fue identificada como Ángel Mariano Carrizo, cuyo deceso fue conocido durante la jornada de ayer y motivó la intervención de las autoridades judiciales para avanzar con las actuaciones correspondientes.

El hecho que derivó en su fallecimiento había ocurrido el pasado lunes 26 de octubre en el barrio Las Pampitas, de la localidad de Los Ángeles, departamento Capayán. En esa oportunidad, Carrizo circulaba en una motocicleta Yamaha XTZ de 125 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía se encuentran bajo investigación, protagonizó una colisión con una camioneta Toyota Hilux.

Desde aquel episodio, el motociclista permanecía internado en un establecimiento sanitario privado de la Capital, donde recibió atención médica por las lesiones sufridas. Sin embargo, pese a su internación, finalmente se produjo su fallecimiento. La noticia del deceso dio lugar a una nueva intervención judicial, debido a que el fallecimiento se produjo días después del siniestro vial que había protagonizado en el departamento Capayán.

El choque ocurrió en el barrio Las Pampitas

El siniestro vial se registró el lunes 26 de octubre en el barrio Las Pampitas, ubicado en la localidad de Los Ángeles. De acuerdo con la información del procedimiento, Carrizo se desplazaba a bordo de una motocicleta Yamaha XTZ 125 cc. cuando colisionó con una camioneta Toyota Hilux.

El vehículo de mayor porte era conducido por Raúl Andrés Plaza, de 66 años. Las circunstancias en las que se produjo el impacto todavía son materia de investigación, por lo que no se establecieron en la información difundida las causas que provocaron la colisión.

El episodio tuvo como protagonista al motociclista, quien sufrió lesiones que determinaron su traslado y posterior internación en un sanatorio privado de la ciudad Capital. Desde entonces, su evolución permaneció vinculada a la atención médica que recibía en ese establecimiento. Finalmente, se conoció que Ángel Mariano Carrizo había fallecido, situación que modificó el curso de las actuaciones relacionadas con el hecho vial.

La autopsia y las causas del fallecimiento

Tras conocerse el deceso, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, desde donde se impartieron las medidas que debían seguirse en el marco de la investigación.

Entre las actuaciones realizadas se encuentra la operación autopsia, que tuvo lugar durante la jornada de hoy en la Morgue Judicial. Según se informó, el examen habría determinado que la causa del fallecimiento fue un cuadro de shock cardiogénico, acompañado de trauma de abdomen cerrado y trauma cervical.

Las conclusiones de la autopsia incorporan elementos médicos sobre las lesiones y las causas del deceso de Carrizo, en el marco de las actuaciones judiciales que se desarrollan a partir del siniestro vial ocurrido en Los Ángeles. Los resultados informados señalan tres componentes relacionados con la causa de muerte:

Shock cardiogénico.

Trauma de abdomen cerrado.

Trauma cervical.