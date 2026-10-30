Choque en Avda. Güemes: hierros de un camión atravesaron el parabrisas de un colectivo

Un colectivo de la Línea 108 de pasajeros de la empresa 25 de Agosto y un camión que transportaba materiales de construcción protagonizaron un impactante siniestro vial este viernes al mediodía sobre avenida Güemes, en el centro capitalino. La colisión se produjo entre las calles Salta y Tucumán y tuvo como consecuencia una situación de particular peligro: parte de la carga metálica que llevaba el vehículo de mayor porte terminó atravesando el parabrisas del transporte público.

El episodio generó preocupación por las características que presentó el impacto y por la forma en que los elementos transportados por el camión ingresaron en el sector delantero del colectivo. La imagen de los hierros incrustados en la unidad de pasajeros dejó en evidencia la magnitud del riesgo que representó el accidente.

El hecho tuvo lugar en una de las arterias del centro de la Capital catamarqueña, donde coincidieron ambos vehículos mientras circulaban por avenida Güemes. Por motivos que no fueron precisados en la información disponible, se produjo la colisión entre el camión dedicado al traslado de materiales de construcción y el colectivo de pasajeros.

Los tirantes de hierro atravesaron el parabrisas

La particularidad del accidente estuvo relacionada con la carga que transportaba el camión. Entre los materiales trasladados había varios tirantes de hierro que, como consecuencia del impacto, se desplazaron de su posición y avanzaron hacia el frente del colectivo.

La fuerza del movimiento provocó que algunos de esos elementos metálicos atravesaran el parabrisas de la unidad de pasajeros y quedaran incrustados en esa parte del vehículo. El resultado fue una escena impactante, con hierros introducidos en el sector delantero del colectivo.

La disposición de los materiales después de la colisión convirtió al parabrisas en uno de los sectores más comprometidos del transporte de pasajeros. Los elementos que llevaba el camión no permanecieron en su lugar tras el choque, sino que se desplazaron hacia adelante hasta penetrar en la estructura frontal de la otra unidad.