Detienen a un hombre con un rifle, un arma blanca y una vizcacha sin vida

Efectivos de la Comisaría de Icaño llevaron adelante un procedimiento policial en el departamento La Paz que terminó con la aprehensión de un hombre de 43 años y el secuestro de un arma de fuego, municiones, un arma blanca, un ejemplar de vizcacha sin vida y el automóvil en el que se desplazaba.

El operativo se desarrolló mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por el Puesto de Vera, perteneciente a la localidad de Icaño. Durante esas tareas de prevención, los policías procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Mendoza, quien habría sido sorprendido infraganti con distintos elementos cuya presencia motivó la intervención de los efectivos.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre llevaba consigo un rifle con su respectivo cargador y ocho cartuchos, además de una cuchilla y un ejemplar de vizcacha sin vida. La intervención se produjo en el marco de las recorridas que realizaba el personal de la dependencia policial por ese sector del departamento, cuando detectaron la situación que derivó en la actuación de los uniformados.

Rifle, cartuchos y los demás elementos secuestrados

Entre los elementos encontrados durante el procedimiento se identificó un arma de fuego tipo rifle, que contaba con su correspondiente cargador y ocho cartuchos.

Además, los efectivos encontraron una cuchilla y un ejemplar de vizcacha sin vida. Todos estos elementos quedaron secuestrados como parte de las actuaciones policiales iniciadas tras la aprehensión del hombre.

El detalle de los elementos incautados comprende:

Un (01) rifle, con su respectivo cargador.

Ocho (08) cartuchos.

Una (01) cuchilla.

Un (01) ejemplar de vizcacha sin vida.

La presencia de estos elementos fue constatada durante el procedimiento realizado por los efectivos de la Comisaría de Icaño en el Puesto de Vera.

También quedó secuestrado un automóvil

Otro de los aspectos del procedimiento estuvo relacionado con el vehículo en el que circulaba el hombre de apellido Mendoza. Según se informó, el hombre se desplazaba en un automóvil Citroën C3 de color blanco, que también quedó en calidad de secuestro junto con el rifle, las municiones, la cuchilla y el ejemplar de vizcacha.

De esta manera, el procedimiento incluyó tanto la aprehensión del conductor como la incautación del vehículo y de los elementos que llevaba consigo.

El automóvil fue incorporado a las actuaciones policiales, al igual que los objetos encontrados durante la intervención. La medida permitió dejar bajo resguardo los elementos vinculados con el procedimiento, conforme a las indicaciones impartidas por la autoridad judicial interviniente.

Tras concretarse la aprehensión y el secuestro de los elementos, tomó conocimiento de lo ocurrido la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, desde donde se impartieron las medidas que debían cumplimentarse.