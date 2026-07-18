Arrestaron en Catamarca a tres delincuentes que entraron a robar en una vivienda

En la mañana de hoy, a las 10:10, un aviso emitido por el SAE-911 puso en marcha un operativo policial en el barrio Magisterio. Tras la alerta, motoristas pertenecientes al COEM-Kappa se trasladaron hasta el sector indicado, donde tomaron contacto con una mujer de 31 años de edad.

La mujer manifestó que un grupo de hombres habría ingresado a su vivienda y cometido un ilícito, para luego retirarse del lugar y darse a la fuga. Ante esta situación, los efectivos policiales la invitaron a radicar la denuncia penal correspondiente, instancia necesaria para avanzar formalmente con las actuaciones judiciales del caso.

A partir de la información aportada por la damnificada, los uniformados iniciaron una ampliación del recorrido operativo con el objetivo de ubicar a las personas señaladas y reunir elementos relacionados con el hecho denunciado.

Localización de presuntos autores y recuperación de elementos

Como resultado del despliegue realizado, los policías lograron ubicar a dos de los presuntos autores en la zona de calle Panamá, entre Jorge Herrera y avenida Choya. En ese lugar se concretó la aprehensión de dos hombres identificados por sus apellidos como Muñoz, de 38 años, y Cejas, de 39 años.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron diversos elementos que quedaron vinculados a la causa en calidad de secuestro. Entre los objetos encontrados se detallaron:

Dos teléfonos celulares .

. Un cargador para celular .

. Un paquete de cigarrillos .

. La suma de $38.000 en efectivo.

Los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúa el proceso de investigación para determinar las circunstancias del hecho denunciado y la participación de las personas involucradas.

Un tercer involucrado fue trasladado a sede policial

Luego de las primeras aprehensiones, el personal policial continuó con las tareas relacionadas al procedimiento y realizó una nueva intervención. En esta instancia, los uniformados procedieron con un joven de apellido Contreras, de 25 años, quien estaría vinculado con el delito investigado.

De esta manera, el operativo concluyó con tres personas trasladadas para quedar a disposición de la Justicia. Los aprehendidos fueron llevados a la Comisaría Octava, dependencia que corresponde por jurisdicción, donde se continuaron las diligencias administrativas y judiciales relacionadas con el caso.

Intervención de la Justicia y continuidad de la investigación

Tras las actuaciones policiales, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Norte, organismo que quedó a cargo de las medidas judiciales correspondientes.

El procedimiento desplegado permitió avanzar en las primeras horas posteriores al aviso del SAE-911, con la ubicación de presuntos involucrados y la recuperación de elementos que serán considerados dentro de la investigación. La causa continuará bajo la intervención de la fiscalía competente, mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido en el barrio Magisterio.