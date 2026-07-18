Violencia de género en Catamarca: golpeó a su pareja y la encerró en una habitación

A las 11:14 de la mañana de hoy, y a solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Décima se constituyeron en una vivienda ubicada en el loteo Sussex, donde se activó un procedimiento a partir de una situación denunciada en el ámbito de la violencia familiar y de género.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se entrevistaron con una mujer de 43 años de edad, quien manifestó que su expareja la habría agredido físicamente y que, posteriormente, la habría encerrado en una habitación del inmueble.

La intervención inmediata de los uniformados permitió avanzar con las primeras actuaciones en el domicilio, con el objetivo de resguardar a la damnificada y determinar las circunstancias del episodio informado.

Aprehensión del presunto autor y actuación judicial

En el mismo lugar del hecho, los policías procedieron a la aprehensión del supuesto autor, un hombre de 33 años de edad, señalado como la expareja de la mujer que realizó la manifestación inicial ante los efectivos.

Luego del procedimiento, el individuo fue trasladado a la sede policial correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Sur, organismo que interviene en la investigación y en las medidas judiciales vinculadas al caso.

Desde el ámbito policial se indicó que, en paralelo, se invitó a la mujer damnificada a realizar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 2, instancia destinada a formalizar la presentación ante la autoridad judicial competente.

Líneas de asistencia disponibles las 24 horas

Ante situaciones vinculadas con violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres víctimas pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o con el 911.

Estos canales de asistencia cuentan con disponibilidad permanente: funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, la llamada es anónima, permitiendo solicitar ayuda y orientación ante situaciones de emergencia o vulnerabilidad.