Detuvieron en Catamarca a un hombre acusado de agredir físicamente a su madre

Hoy, a las 00:30, personal de la Seccional Décima Segunda intervino en un procedimiento realizado en el pasaje Rafael Cano S/N°, tras un requerimiento efectuado por el SAE-911, desde donde se solicitó la presencia de efectivos policiales en el lugar.

Una vez constituidos en el sitio indicado, los uniformados llevaron adelante las actuaciones iniciales con el objetivo de establecer las circunstancias que habían motivado el llamado de emergencia.

El relato de la presunta víctima

En el lugar, el personal policial interviniente se entrevistó con una mujer mayor de edad, quien manifestó que, momentos antes de la llegada de los efectivos, habría sido agredida físicamente por su propio hijo.

Tras tomar conocimiento de la situación expuesta por la mujer, los efectivos actuantes la invitaron a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 3, a fin de que la presentación formal permitiera dar continuidad a las actuaciones correspondientes.

Aprehensión del presunto autor

De manera inmediata y como parte del procedimiento, los uniformados procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, identificado como un hombre de apellido Castro, de 31 años.

Según las actuaciones policiales, el hombre sería el presunto autor del hecho denunciado y, tras su aprehensión, fue alojado en la dependencia policial.

Intervención de la Fiscalía

Luego del procedimiento, las actuaciones quedaron bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Este, organismo judicial que impartió las medidas a seguir en relación con el caso.

De esta manera, la intervención incluyó tanto la asistencia inicial a la presunta damnificada como la aprehensión del sospechoso y la inmediata comunicación con la autoridad judicial competente para la continuidad del proceso.