Catamarca: un chofer de Uber encontró un celular, quiso extorsionar a la dueña para devolvérselo y quedó detenido

En la madrugada de hoy, a la 01:20, efectivos de la Comisaría Quinta intervinieron luego de un requerimiento emitido por el SAE-911, que alertó sobre una situación que involucraba un teléfono celular presuntamente retenido bajo una exigencia económica.

Los uniformados se trasladaron hasta la calle Conesa, entre Samuel Molina y Camilo Melet, donde concretaron la aprehensión de un hombre de apellido Castellari, de 52 años de edad, señalado como el presunto responsable de un hecho denunciado por una adolescente.

Según el relato aportado durante el procedimiento, la joven de 16 años de edad indicó que el hombre le habría exigido la suma de veinte mil pesos ($20.000) como condición para devolverle su teléfono celular.

El teléfono extraviado y la presunta exigencia de dinero

El aparato involucrado en el hecho es un iPhone 14 Pro de color negro, que la adolescente habría dejado olvidado en el interior de un automóvil Volkswagen Suran.

El vehículo era utilizado por Castellari como servicio de Uber, circunstancia en la que habría quedado el dispositivo móvil. De acuerdo con lo informado, ante la negativa de la adolescente a entregar la suma solicitada para recuperar el equipo, el hombre habría emprendido la huida.

Secuestro de elementos y actuación judicial

Tras la intervención de los efectivos de la Comisaría Quinta, el aparato de comunicación quedó en calidad de secuestro, al igual que el vehículo en el que circulaba el aprehendido.

Castellari fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente, a disposición de la Fiscalía de Instrucción en feria del Distrito Oeste, organismo desde el cual se indicaron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación.

La actuación judicial continuará con las diligencias establecidas por la Fiscalía, mientras se aguarda la presentación formal de la denuncia penal.