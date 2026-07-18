El Patio volvió a vibrar con una noche multitudinaria de folklore, danza y cumbia

La segunda jornada de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho volvió a demostrar la capacidad de convocatoria de El Patio, escenario que se consolidó como uno de los puntos centrales del Predio Ferial para disfrutar de una programación donde convivieron el folklore, la danza y los ritmos populares.

El momento culminante de la noche llegó con la presentación de El Polaco, cuya llegada al escenario provocó una ovación inmediata del público. Desde los primeros acordes, miles de personas acompañaron cada una de sus canciones y transformaron el cierre de la jornada en una verdadera celebración colectiva.

La cumbia fue protagonista de un encuentro en el que grandes y chicos bailaron y cantaron al ritmo de los clásicos del artista. En una presentación cargada de simbolismo, El Polaco subió al escenario con una camiseta que llevaba la leyenda "Las Malvinas son argentinas" y luego recibió un poncho bandera como obsequio de la organización de la fiesta, entregado a través de la ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán.

Durante la conferencia de prensa, el cantante manifestó su alegría por participar por primera vez en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho y explicó que preparó un espectáculo pensado para toda la familia. Además, compartió la expectativa que genera la final del Mundial de Fútbol y destacó la manera en que ese acontecimiento logra unir a todos los argentinos.

Paquito Ocaño transformó El Patio en una gran bailanta popular

Otro de los momentos más destacados de la tarde estuvo protagonizado por Paquito Ocaño, quien acompañado por una formación de doce músicos llevó una propuesta que convirtió El Patio en una verdadera bailanta popular.

El artista generó un clima festivo al invitar al escenario a Los Aromitos de San Juan y también a parejas del público, una participación que amplió la celebración y permitió que el encuentro trascendiera la presentación artística para convertirse en un espacio de integración entre músicos y espectadores.

Antes de su actuación, durante la conferencia de prensa previa a su espectáculo, Ocaño resaltó el crecimiento de la Fiesta del Poncho y recordó el cariño con el que siempre es recibido por el público catamarqueño. También destacó la organización del festival y afirmó que formar parte de un evento pensado para toda la familia representa un verdadero privilegio para los artistas.

Una programación diversa con identidad regional y expresiones artísticas

La jornada comenzó con una fuerte presencia de las expresiones locales y regionales. La Delegación de Villa Vil abrió la programación con el cuadro integral "Yo vengo del Norte", una propuesta que llevó al escenario la identidad y las raíces del territorio.

Luego fue el turno de Alberto Harón, quien conquistó al público con un repertorio de canciones románticas. Más tarde, Banda Vamos sumó su propuesta de música popular, ampliando la variedad de estilos que caracterizó a la programación de El Patio.

La danza también tuvo un papel destacado con la presentación del Ballet Somos Danza, que presentó "Sombras de la Luna", una puesta escénica que fusionó lenguajes folklóricos y contemporáneos. La propuesta estuvo inspirada en la cosmovisión andina y las tradiciones del noroeste argentino, integrando movimiento, identidad cultural y una mirada artística sobre las expresiones de la región.

Folklore, delegaciones y artistas que acompañaron el crecimiento del público

La programación continuó con la presencia de Los Rieles, agrupación con más de dos décadas de trayectoria, que llevó su propuesta folklórica al escenario. También participaron la Delegación Departamental Santa Rosa y Los Mellizos Cejas, quienes acompañaron el crecimiento de la convocatoria durante la jornada mientras el público esperaba la llegada de los artistas centrales.

El recorrido musical mantuvo su diversidad con la actuación de Cami Ferreyra, quien preparó el clima para el cierre de la noche con un repertorio de cuarteto que hizo crecer la energía del escenario antes de la presentación final.

El Patio, un espacio de encuentro para todas las generaciones

Con una propuesta que integra artistas locales, delegaciones departamentales y figuras nacionales, El Patio continúa consolidándose como uno de los escenarios preferidos de la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.

La combinación de música, danza y participación popular permitió que la segunda jornada reuniera a públicos de todas las edades, reafirmando el espíritu de un espacio donde las expresiones culturales conviven y encuentran una amplia respuesta de los visitantes.

La presencia de propuestas tradicionales junto a ritmos populares volvió a marcar la identidad de una programación pensada para el encuentro. En ese marco, El Patio se convirtió nuevamente en un escenario donde la cultura, la celebración y la música fueron los protagonistas de una nueva jornada del Poncho.