En la mañana de hoy, alrededor de las 09:20, efectivos del COEM-Kappa llevaron adelante un procedimiento en el barrio 50 Viviendas Sur que culminó con el arresto en averiguación del hecho de un hombre de apellido Díaz, de 32 años.

El operativo se desarrolló mientras los uniformados realizaban recorridos preventivos por el sector. Durante esas tareas, procedieron a identificar al sujeto y, al consultar sus datos en el sistema informático del SAE-911, constataron que registraba un requerimiento judicial dispuesto por la Fiscalía de Segunda Nominación del Distrito Este.

La medida estaba relacionada con una investigación por el supuesto delito de robo en calidad de autor, motivo por el cual los efectivos concretaron su arresto y continuaron con las actuaciones correspondientes.

Secuestraron una motoguadaña y un rotomartillo

En el marco del mismo procedimiento, los policías tomaron conocimiento de que en un inmueble de la zona habría elementos que podrían estar relacionados con un hecho ilícito. Ante esta información, los motoristas se dirigieron inmediatamente al lugar para verificar la situación.

Una vez allí, procedieron al secuestro de una motoguadaña marca Daewoo y un rotomartillo marca Makita, elementos que serían producto de un ilícito en el que resultó damnificado un hombre de 44 años.

En relación con este episodio, la persona damnificada fue invitada a presentarse en el Precinto Judicial N° 9 para radicar la correspondiente denuncia penal, a fin de formalizar las actuaciones vinculadas con el hecho.

Intervención de Criminalística y actuaciones judiciales

Tras el procedimiento, tomaron intervención peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes de la Unidad Judicial mencionada, quienes realizaron las tareas propias de sus respectivas especialidades para avanzar con las diligencias correspondientes.

Por su parte, el hombre arrestado fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, dependencia que corresponde por jurisdicción.

Finalmente, la Justicia Penal interviniente tomó conocimiento de todo lo acontecido e impartió las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de las actuaciones.