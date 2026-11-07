Arrestaron a un joven acusado de agredir físicamente a su hijito de 4 años

Un grave episodio de presunta violencia familiar motivó la intervención de efectivos de la Comisaría Departamental Santa María durante la noche de ayer, luego de que se solicitara su presencia a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

De acuerdo con la información suministrada, alrededor de las 20:40, los uniformados se constituyeron en un inmueble ubicado en la ciudad de Santa María, departamento homónimo, donde llevaron adelante un procedimiento que culminó con el arresto de un joven de 26 años.

La medida se adoptó en averiguación del hecho, ante la presunta agresión física que habría sufrido un niño de apenas 4 años, quien sería hijo del hombre involucrado en el episodio.

El hombre quedó a disposición de la Justicia

Tras la intervención policial y las actuaciones realizadas en el lugar, el joven fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo ante el cual quedó a disposición mientras se avanza con las actuaciones vinculadas al caso.

En paralelo, y en el marco del procedimiento, los efectivos invitaron a la progenitora del pequeño a radicar la correspondiente denuncia penal, con el objetivo de formalizar la presentación ante las autoridades judiciales.