Recuperaron motopartes robadas tras un allanamiento en una vivienda de Catamarca

En la jornada de ayer, a partir de una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 1, se llevó adelante un procedimiento policial que permitió recuperar motopartes que serían de una motocicleta denunciada como robada.

La presentación fue realizada por una mujer de 31 años, quien manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta Motomel B 110 cc., de color negro. A partir de esta denuncia, se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar en la investigación y tratar de localizar elementos vinculados con el rodado.

El allanamiento y el hallazgo de las motopartes

En el marco de las tareas investigativas, numerarios de la División Investigaciones, con la colaboración de efectivos de la Dirección Inteligencia Criminal de la Policía de la Provincia, realizaron distintas diligencias propias de su especialidad.

Como resultado de esas tareas, los investigadores se constituyeron en una vivienda ubicada sobre calle Tierra del Fuego al 2.000, donde llevaron adelante un registro domiciliario.

El procedimiento se concretó junto a sumariantes del mencionado Precinto Judicial y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción N° 2, que interviene en la causa.

Durante el registro, los efectivos encontraron motopartes que serían pertenecientes a la motocicleta denunciada como sustraída. Los elementos fueron recuperados y quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente.

Los moradores quedaron supeditados a la causa

Tras el hallazgo, las motopartes quedaron bajo resguardo judicial para su correspondiente intervención en el marco de la investigación. En tanto, los moradores de la vivienda fueron supeditados a la prosecución de la causa.