Insólito: multaron a un conductor que manejaba mientras comía guiso de la olla

Un conductor fue multado por las autoridades de Tránsito de la provincia de Río Negro luego de ser captado por las cámaras de seguridad comiendo guiso mientras manejaba.

El insólito hecho sucedió en la localidad rionegrina de Villa Regina, donde una cámara de seguridad vial registró al hombre que, mientras manejaba, comía un guiso directamente de una olla.

La imagen fue captada por la cámara de radarización ubicada en la ruta 22, la cual comenzó a funcionar el pasado 30 de octubre. En este sentido, medios locales informaron que es la primera multa que se aplica en la zona.

Las autoridades explicaron que realizar otras actividades mientras se maneja puede reducir considerablemente la capacidad de reacción, dificultar las maniobras y aumentar las posibilidades de protagonizar un accidente.

Por qué multaron al conductor que comía mientras manejaba

Las autoridades de Tránsito explicaron que realizar actividades ajenas a la conducción puede afectar seriamente la seguridad vial, especialmente cuando se circula por una ruta. En este caso, comer guiso directamente de una olla mientras se conduce puede dificultar el manejo del volante, reducir la atención sobre el camino y retrasar la capacidad de respuesta ante una situación inesperada.

Además, manipular recipientes con alimentos durante la conducción puede interferir con las maniobras necesarias para mantener el control del vehículo. Los organismos de seguridad vial advierten que cualquier actividad que desvíe la atención del conductor aumenta el riesgo de protagonizar un siniestro.

En particular, sostener objetos mientras se maneja puede dificultar una reacción rápida ante una frenada brusca, la aparición de otro vehículo o un obstáculo sobre la calzada.

La Ruta 22 estrenó cámaras y ya registró una particular infracción

El episodio también puso el foco en el nuevo sistema de fiscalización instalado sobre la Ruta Nacional 22, que comenzó a operar el 30 de octubre. El dispositivo permitió registrar la conducta del automovilista y obtener la evidencia utilizada para aplicar la multa.

De acuerdo con la información difundida a nivel local, esta sería la primera sanción registrada en el sector desde la activación de las cámaras. Por el momento, no trascendió el monto de la multa ni si el conductor presentó algún descargo ante las autoridades.

El caso volvió a poner en discusión los riesgos de las distracciones al volante y la importancia de mantener la atención en el tránsito, incluso cuando se realizan recorridos habituales.