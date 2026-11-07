Inseguridad en Catamarca: ladrón ingresó a una vivienda y le robó a una mujer de 77 años

Un hombre de 31 años, de apellido Vera, fue aprehendido durante la mañana de hoy, luego de ser señalado como el presunto responsable de ingresar a una vivienda y sustraer un teléfono celular perteneciente a una mujer de 77 años. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Séptima, tras un requerimiento del SAE-911.

De acuerdo con la información policial, el operativo se concretó a las 09:35, cuando el personal de la dependencia se dirigió hasta la calle Yuntasuma S/N°, ubicada en el barrio Eva Perón, para intervenir ante la situación denunciada.

En el lugar, una mujer de 77 años sindicó al hombre como el presunto autor del ingreso a su domicilio y de la posterior sustracción de uno de sus efectos personales. La intervención policial permitió avanzar con el procedimiento y recuperar el elemento denunciado como robado.

Recuperaron el teléfono celular sustraído

El objeto involucrado en el hecho fue un teléfono celular Samsung A16, de color gris, que, según lo informado, fue recuperado durante el procedimiento policial.

Tras su recuperación, el dispositivo quedó en calidad de secuestro, como parte de las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y avanzar con las medidas dispuestas por la autoridad judicial.

La intervención de los efectivos permitió concretar la aprehensión del sospechoso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes, mientras se desarrollan las actuaciones vinculadas con el episodio.

Intervención de la Fiscalía de Distrito Norte

Luego del procedimiento, el hombre de apellido Vera, de 31 años, fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Por lo acontecido, tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno de Distrito Norte, desde donde se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación.