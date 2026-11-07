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Cuatro personas detenidas tras allanamientos por drogas en Capital y Valle Viejo

Los operativos estuvieron a cargo de Drogas Peligrosas y de la División Inteligencia e Investigaciones. Secuestraron marihuana, 72 comprimidos de ansiolíticos, balanzas digitales, celulares y una motocicleta.

7 Noviembre de 2026 07.31

Efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas y de la División Inteligencia e Investigaciones realizaron una serie de allanamientos en viviendas de San Fernando del Valle de Catamarca y Valle Viejo, en el marco de una investigación judicial.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en las calles Buenos Aires y Gaspar Guzmán, en el barrio Santa Marta de la Capital y en el barrio Don Félix, en Valle Viejo. Las medidas fueron ejecutadas bajo las directivas del Juzgado Federal N.º 1.

Durante los registros, los investigadores secuestraron varios envoltorios de plástico y un cigarrillo de fabricación casera que contenían marihuana. También incautaron 72 comprimidos de ansiolíticos, dos balanzas digitales tipo grameras, cinco teléfonos celulares de distintas marcas y modelos y una motocicleta Honda CG Titán de 150 cc.

Cuatro personas quedaron a disposición de la Justicia

Al finalizar los procedimientos, los efectivos detuvieron a cuatro personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Desde el juzgado interviniente se impartieron las medidas que deberán cumplimentarse en el marco de la investigación.

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Catamarca Detenidos drogas

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