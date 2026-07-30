Arrestaron a una joven acusada de usurpar un terreno en Catamarca

Pasado el mediodía de hoy, precisamente a las 12:30, se desplegó un procedimiento policial en la localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo, luego de un requerimiento efectuado por el SAE-911. La intervención tuvo como objetivo abordar una situación vinculada a la presunta ocupación irregular de un terreno ubicado en esa zona.

Ante la solicitud recibida, numerarias de la Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira) se trasladaron hasta el lugar indicado para llevar adelante las actuaciones correspondientes. Durante el procedimiento, las integrantes de la unidad policial procedieron a la aprehensión de una joven mujer de apellido Varela, de 20 años, quien habría protagonizado la usurpación del terreno.

El operativo se desarrolló en el marco de las tareas de respuesta ante situaciones informadas al sistema de emergencias, con la participación de una unidad especializada que intervino directamente en el lugar donde se habría producido el hecho.

La joven quedó a disposición de la autoridad competente

Luego de la intervención realizada en Antapoca, la presunta autora fue trasladada y puesta a disposición de efectivos de la Comisaría de Sumalao, dependencia que corresponde por jurisdicción para continuar con las actuaciones administrativas y judiciales relacionadas con el caso.

Desde esa unidad policial se procedió a informar lo ocurrido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, autoridad judicial que tomó conocimiento de la situación y estableció las directivas que debían adoptarse a partir de lo sucedido.

De esta manera, el procedimiento quedó bajo la intervención de las autoridades correspondientes, siguiendo los pasos indicados por la fiscalía interviniente para determinar las acciones posteriores relacionadas con la situación denunciada.

Detalles principales del procedimiento

Los aspectos centrales informados sobre la intervención policial son los siguientes:

Horario del procedimiento: 12:30.

12:30. Lugar del hecho: localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo.

localidad de Antapoca, departamento Valle Viejo. Intervención inicial: requerimiento del SAE-911.

requerimiento del SAE-911. Unidad actuante: Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira).

Unidad Femenina de Infantería (UFI-Valkira). Persona aprehendida: una joven mujer de apellido Varela, de 20 años.

una joven mujer de apellido Varela, de 20 años. Motivo de la intervención: presunta usurpación de un terreno de la zona.

presunta usurpación de un terreno de la zona. Dependencia a cargo por jurisdicción: Comisaría de Sumalao.

Comisaría de Sumalao. Autoridad judicial informada: Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

Continuidad de las actuaciones judiciales

Tras la aprehensión de la joven, el caso quedó en manos de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las diligencias establecidas de acuerdo con las indicaciones impartidas por la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.