Maltrato infantil en Catamarca: familiares reclamaron justicia y cuestionaron la resolución sobre la guarda del niño

La situación de un niño de 3 años, presuntamente víctima de maltrato por parte de su madre y de la pareja de ella, derivó este jueves en una movilización encabezada por su padre biológico y familiares, quienes se concentraron frente a la Unidad Especial de Violencia Familiar y de Género para exigir justicia y expresar su rechazo a la resolución judicial adoptada en las últimas horas.

La manifestación se convirtió en el hecho más visible de un conflicto que mantiene enfrentadas a las familias del menor y que, además de las denuncias por presuntas situaciones de violencia, abrió una fuerte polémica en torno a la decisión del Juzgado de Familia de Primera Nominación, que resolvió otorgar la guarda provisoria del niño a sus abuelos maternos.

La protesta de este jueves reflejó el profundo malestar de la familia paterna, que sostiene desde hace tiempo que el menor se encuentra en una situación de vulnerabilidad y reclama que las actuaciones judiciales contemplen los planteos realizados desde hace meses.

El origen del conflicto

Según la información difundida, el padre biológico y su familia sostienen que el niño sería víctima de violencia por parte de su madre y de la pareja de ella. De acuerdo con esa versión, esas denuncias vienen siendo formuladas desde abril de este año, dentro de un expediente que continúa bajo intervención judicial.

El caso volvió a cobrar fuerza tras una serie de acontecimientos ocurridos el miércoles, cuando, siempre según el relato del progenitor, la niñera del menor lo contactó de manera urgente alrededor de las 15 horas para entregarle al niño.

El encuentro se realizó en presencia del abuelo paterno. De acuerdo con la versión del padre, la cuidadora manifestó su preocupación por el bienestar del pequeño y expresó que no deseaba continuar siendo responsable de su cuidado.

Asimismo, la mujer conocía que el caso ya se encontraba judicializado y que el expediente seguía sin una resolución definitiva por parte del Juzgado de Familia de Primera Nominación.

El progenitor sostiene que desde hace casi dos años reclama judicialmente la guarda de su hijo al considerar que el menor vive en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Los planteos de la familia paterna

De acuerdo con las manifestaciones del padre, los reclamos realizados durante el proceso judicial fueron acompañados por informes socioambientales incorporados al expediente.

Además, indicó que las advertencias formuladas por la niñera habrían alertado sobre situaciones de extrema exposición que afectarían al niño.

Posteriormente, el abuelo paterno ratificó esos planteos en declaraciones radiales. Según sus dichos, el cambio de comportamiento del menor y el miedo que comenzó a manifestar se hicieron evidentes desde que la madre inició una nueva relación de pareja.

Todas estas afirmaciones corresponden a la versión expuesta por el padre y su entorno familiar en el marco del conflicto judicial.

Más de diez horas de permanencia en la Unidad de Violencia Familiar y de Género

Lo que, según quienes acompañaban al padre, comenzó como un intento por resguardar al menor derivó en una extensa permanencia del niño en dependencias de la Unidad de Violencia Familiar y de Género.

De acuerdo con la información difundida, el pequeño permaneció allí durante más de diez horas, mientras se analizaba qué medida de protección sería adoptada respecto de su cuidado.

Durante ese período se desarrollaron distintas actuaciones destinadas a definir quién asumiría provisoriamente la guarda del niño, una situación que mantuvo en expectativa a las dos familias involucradas y que fue seguida con atención hasta la resolución judicial.

Una madrugada marcada por la tensión

Según relataron personas que estuvieron presentes en el lugar, las horas previas a la decisión estuvieron atravesadas por momentos de profunda tensión.

Esos testimonios describieron una escena que posteriormente se viralizó en redes sociales. Ya entrada la madrugada, entre forcejeos, abrazos y llantos, el niño se aferraba a su padre y se resistía a separarse de él mientras avanzaba el procedimiento dispuesto por las autoridades.

Las imágenes y los relatos de ese episodio tuvieron una amplia repercusión y contribuyeron a que el caso se multiplicara en distintas plataformas digitales.

Finalmente, cerca de las dos de la madrugada, el Juzgado de Familia de Primera Nominación resolvió otorgar la guarda provisoria del niño a sus abuelos maternos.

La resolución judicial y los cuestionamientos

La decisión generó una profunda desazón en la familia paterna, que manifestó públicamente su desacuerdo con la medida adoptada.

Según expresó el padre, considera que dos personas de más de 80 años no reúnen las condiciones para afrontar el cuidado cotidiano de un niño de tan corta edad.

También sostuvo que agotó todas las herramientas judiciales disponibles con el objetivo de obtener la guarda de su hijo y garantizar su protección.

El caso quedó además atravesado por nuevos cuestionamientos formulados desde el entorno del progenitor. De acuerdo con la información proporcionada, el abuelo materno sería un reconocido ex juez de Catamarca, circunstancia que, según el padre y su familia, alimenta las sospechas sobre la decisión judicial adoptada.

Los principales puntos del caso

Entre los aspectos centrales de la causa se destacan:

Movilización realizada este jueves por el padre biológico y familiares frente a la Unidad Especial de Violencia Familiar y de Género para reclamar justicia.

por el padre biológico y familiares frente a la Unidad Especial de Violencia Familiar y de Género para reclamar justicia. Denuncias del padre y su entorno respecto de presuntas situaciones de violencia ejercidas por la madre y su pareja.

del padre y su entorno respecto de presuntas situaciones de violencia ejercidas por la madre y su pareja. Reclamo judicial del progenitor, quien sostiene que desde hace casi dos años solicita la guarda de su hijo.

del progenitor, quien sostiene que desde hace casi dos años solicita la guarda de su hijo. Intervención de la niñera , quien, según la versión del padre, manifestó preocupación por el bienestar del niño y decidió entregarlo a su progenitor.

, quien, según la versión del padre, manifestó preocupación por el bienestar del niño y decidió entregarlo a su progenitor. Más de diez horas de permanencia del menor en la Unidad de Violencia Familiar y de Género mientras se resolvía la medida de protección.

de permanencia del menor en la Unidad de Violencia Familiar y de Género mientras se resolvía la medida de protección. Resolución del Juzgado de Familia de Primera Nominación , que otorgó la guarda provisoria a los abuelos maternos.

, que otorgó la guarda provisoria a los abuelos maternos. Cuestionamientos de la familia paterna respecto de esa decisión y de las condiciones de los abuelos maternos para asumir el cuidado cotidiano del niño.

de la familia paterna respecto de esa decisión y de las condiciones de los abuelos maternos para asumir el cuidado cotidiano del niño. Sospechas planteadas por el entorno del padre sobre un posible favoritismo judicial debido a que el abuelo materno sería un reconocido ex juez de Catamarca.

Mientras el expediente continúa en el ámbito judicial, la movilización realizada este jueves dejó en evidencia que el conflicto trasciende las actuaciones procesales y mantiene una fuerte repercusión pública. La decisión adoptada por el Juzgado de Familia de Primera Nominación, las denuncias formuladas por el padre biológico y la respuesta de su entorno continúan siendo los ejes de un caso que sigue generando debate y expectativa sobre su evolución.