Asalto con arma blanca en Catamarca: un trabajador fue herido cuando regresaba a su casa

Un robo con arma blanca ocurrido en la noche de este jueves en la localidad de Santa Rosa dejó como saldo a un hombre herido y la sustracción de sus pertenencias personales. La víctima fue identificada como Rosales Alberto, de 42 años, quien se encontraba regresando a su domicilio luego de su jornada laboral cuando fue sorprendido por los agresores.

El hecho se produjo en una calle de tierra ubicada entre calle Julio Herrera y barrio Los Olivares, un sector donde la víctima fue interceptada por dos masculinos que circulaban a pie. En ese contexto, y mediante el uso de un arma blanca, los atacantes lograron reducirlo y concretar el robo.

El ataque y las pertenencias sustraídas

De acuerdo a los datos relevados, durante el asalto Rosales sufrió una herida en su mano derecha, producto de la agresión con el arma blanca. A pesar de la situación, los delincuentes lograron sustraerle sus efectos personales antes de darse a la fuga.

Entre los elementos robados se encuentran un teléfono celular marca Motorola y una billetera. El episodio se desarrolló en pocos minutos, en una zona de tránsito barrial, lo que dejó a la víctima sin posibilidad de recibir asistencia inmediata en el lugar del hecho.

La reacción de la víctima y el traslado al hospital

Tras el ataque, y a pesar de la lesión sufrida, Rosales logró reaccionar y se desplazó por sus propios medios hasta su domicilio, ubicado en el barrio Los Olivares, a una distancia aproximada de 400 metros del lugar del hecho.

Desde allí, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista (HSJB) en un vehículo particular, donde recibió atención médica. Según se informó, luego de ser asistido por la herida en su mano derecha, el hombre fue dado de alta horas más tarde, sin que se registraran complicaciones adicionales.

Avance de la investigación

En el marco de las actuaciones posteriores al hecho, se procedió al secuestro de una camisa de grafa perteneciente a Aguas de Catamarca, elemento que habría sido utilizado por la víctima para envolver la herida tras el ataque. Este elemento quedó incorporado a la causa como parte de las evidencias recolectadas en la investigación, que busca reconstruir la secuencia del hecho y avanzar en la identificación de los responsables.

El caso quedó bajo la órbita de la Unidad Judicial N° 10, que interviene en la investigación del episodio. Desde allí se llevan adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los autores del robo.

El hecho, ocurrido en horario nocturno y en una zona barrial, se suma a una serie de situaciones que ponen en foco la seguridad en sectores urbanos y periurbanos, particularmente en momentos de menor circulación de personas.