Atacó con una maza en la cabeza a su expareja y fue hospitalizada

Todo sucedió en el interior de una vivienda del barrio Eva Perón en la manzana 42. En el lugar a las 5.50 aproximadamente de la madrugada de ayer, la victima descansaba junto a sus dos hijos de 10 y 4 años de edad. De la vereda, escuchó que le llamaba su expareja y padre de sus niños, ahora detenido, Alberto Farías (29), quien le pedía que le abriera la puerta para que lo dejara ingresar ya que debía buscar una herramientas de trabajo.

La mujer, no dudo en abrirle la puerta y dejarlo pasar. Una vez en el interior de la casa y mientras sus hijos dormían en la habitación contigua, Farías se dirigió a donde guardaba las herramientas y tomó de ellas una maza de considerables dimensiones la que utilizó al acercarse a su ex. Sin mediar palabra, el sujeto comenzó a golpear en la cabeza a la víctima aplicándole al menos tres golpes con el elemento contundente mientras ella intentaba protegerse.

Por temor, según habría manifestado luego a las autoridades policiales, no gritó pidiendo ayuda ya que estaban sus hijos pequeños e intentó tranquilizar a su ex diciéndole que “hablaran”, esto hizo desistir a su agresor quien dejó de golpearla para marcharse de la casa sin finalmente llevarse nada.

Luego de que se fuera, la mujer como pudo llegó hasta la vereda de la casa y pidió ayuda siendo asistida por un vecino quien llamó a la policía y la asistió hasta que llegó la patrulla.

Al entrevistarse con los efectivos de la comisaria Séptima la mujer les relató lo que había pasado identificando a su expareja como el agresor y brindándole las características físicas y de vestimenta que en ese momento tenía.

Mientras aguardaban la llegada de la ambulancia del SAME que se había solicitado para su atención, arribó a la vivienda el hermano de la víctima quien se hizo cargo de los niños que aun dormían.

En primer momento, la mujer fue asistida en la vivienda pero luego fue derivada en la ambulancia al hospital San Juan Bautista donde ingresó al sector de emergencias.

Como consecuencia de los “mazazos” que recibió a la víctima se le realizaron varios puntos de sutura en la cabeza quedando internada en observación.

Mientras tanto y con los datos aportados por la víctima, la policía logró la aprehensión de su expareja en las inmediaciones de lugar y fue trasladado en la patrulla a la comisaria séptima donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción n 2 a cargo del fiscal Horacio Brizuela.