Detienen en Capayán a un hombre con requerimiento judicial de Salta

Un operativo de control vehicular llevado a cabo por numerarios de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de la Provincia permitió la detención de un hombre que era requerido por la Justicia de la provincia de Salta. El procedimiento tuvo lugar en el puesto caminero de Nueva Coneta, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 38, en la jurisdicción del Departamento Capayán.

En el marco de los controles habituales que se desarrollan en ese punto estratégico, los efectivos detuvieron la marcha de un colectivo de larga distancia que se dirigía desde la provincia de Salta hacia Mendoza. Durante la inspección, se procedió a verificar la identidad de los pasajeros, una práctica que forma parte de los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Fue en ese contexto donde surgió una situación que derivó en la inmediata intervención policial y posterior detención de uno de los ocupantes del transporte.

Identificación del pasajero

Al realizar las consultas correspondientes en el sistema Mi-MinSeg, los uniformados detectaron que uno de los pasajeros presentaba requerimientos judiciales vigentes. Se trataba de un hombre de 49 años de edad, oriundo de la provincia de Salta.

La verificación permitió confirmar que el individuo estaba siendo requerido por el Juzgado de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Norte-Orán, en el marco de una causa por el supuesto delito de amenazas. Además, sobre el mismo pesaba una solicitud de paradero por comparendo, también emitida por el mencionado juzgado.

Este hallazgo activó de inmediato los procedimientos correspondientes, dado que el sujeto contaba con medidas judiciales pendientes que requerían su localización y puesta a disposición de la Justicia.

Detención y traslado a sede policial

Ante la confirmación de los requerimientos judiciales, los efectivos procedieron a la detención del hombre en el lugar del control vehicular. La intervención se realizó sin que se reportaran incidentes durante el procedimiento.

Posteriormente, el sujeto fue trasladado a la Comisaría de Nueva Coneta, que corresponde por jurisdicción, donde quedó alojado mientras se avanzan las actuaciones judiciales pertinentes. Desde allí, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que asumió la responsabilidad de coordinar las acciones a seguir en función de la situación procesal del detenido y los requerimientos emitidos desde la provincia de Salta.