Recuperan elementos robados en domicilios de Catamarca

El caso se inicia a raíz de denuncias penales radicadas en las Unidades Judiciales N° 5 y N° 9, donde dos personas mayores de edad manifestaron haber sido víctimas de hechos delictivos ocurridos en sus respectivos domicilios.

Según lo denunciado, desconocidos habrían ingresado a las viviendas para sustraer distintos elementos de valor y posteriormente darse a la fuga. A partir de estas presentaciones formales, se activaron los mecanismos de investigación correspondientes, dando lugar a una serie de actuaciones coordinadas entre las áreas judiciales y policiales competentes.

La gravedad de los hechos denunciados, junto con la naturaleza de los elementos sustraídos, motivó la intervención inmediata de la fuerza policial especializada en investigaciones.

Denuncias y elementos sustraídos

De acuerdo con la información aportada en las actuaciones, los objetos denunciados como sustraídos fueron:

Una motocicleta Zanella ZR 250 cc., de color bordó

Una garrafa de gas de 10 Kg.

Estos elementos fueron señalados por las víctimas como parte del botín sustraído durante los ingresos ilegítimos a sus domicilios. La denuncia inicial permitió establecer puntos de partida concretos para las tareas investigativas posteriores.

La identificación precisa de los bienes sustraídos resultó clave para orientar las averiguaciones y delimitar posibles líneas de investigación en torno a los hechos.

La intervención policial e investigativa

A partir de las denuncias radicadas, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia comenzó a realizar diversas tareas de campo, recolección de información y análisis de datos vinculados a los hechos.

Estas averiguaciones permitieron avanzar en la localización de posibles lugares donde podrían encontrarse los elementos sustraídos, lo que derivó en la solicitud de medidas judiciales específicas.

El trabajo investigativo se desarrolló de manera coordinada con las autoridades judiciales intervinientes, articulando acciones que permitieran avanzar con la recuperación de los bienes denunciados como robados.

Las medidas judiciales y los allanamientos

Como resultado del avance de la investigación, se materializaron dos medidas judiciales:

Una de ellas fue dispuesta por el Juzgado de Control de Garantías N° 4 , a solicitud de la Fiscalía de Sexta Nominación .

, a solicitud de la . La restante fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción N° 9.

En cumplimiento de dichas órdenes, el personal policial irrumpió en inmuebles ubicados en dos sectores específicos de la ciudad:

Barrio San Ramón

Barrio 120 Viviendas Sur

Durante los procedimientos, los investigadores contaron con la colaboración de personal de la Dirección General de Criminalística, lo que permitió reforzar las tareas de verificación y resguardo de elementos de interés para la causa.

La ejecución de los allanamientos se realizó bajo estrictos lineamientos judiciales, con el objetivo de garantizar la legalidad del procedimiento y la correcta preservación de los elementos hallados.

Resultado de los procedimientos y secuestro de elementos

Como resultado de las irrupciones en los domicilios mencionados, los equipos intervinientes lograron un avance significativo en la causa: se recuperó la totalidad de lo sustraído.

Los elementos recuperados corresponden exactamente a los denunciados inicialmente:

Motocicleta Zanella ZR 250 cc., color bordó

Garrafa de gas de 10 Kg.

Ambos objetos quedaron en calidad de secuestro, a disposición de la Justicia interviniente, siguiendo los procedimientos legales establecidos para este tipo de actuaciones.

La recuperación completa de los bienes representa un resultado relevante dentro del proceso investigativo, al permitir restituir los elementos sustraídos al marco judicial correspondiente para su posterior resolución.