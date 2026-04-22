Catamarca: lo atraparon con un parlante, intentó huir pero lo atraparon

Un operativo policial se desplegó en el norte de la Capital a partir de una solicitud emitida por el SAE-911, que derivó en la aprehensión de un joven y el secuestro de un elemento cuya procedencia se encuentra bajo investigación. El procedimiento fue llevado adelante por numerarios de la Comisaría Octava, quienes acudieron al lugar indicado tras recibir el requerimiento.

La intervención tuvo lugar en la intersección de las calles Brasil y Santa Elena, donde los efectivos observaron a un individuo cuya actitud llamó la atención en el momento en que advirtió la presencia policial. Según lo informado, el sujeto reaccionó de manera inmediata al notar a los uniformados, lo que derivó en una secuencia de घटनas que culminaron con su detención.

Intento de fuga y descarte del objeto

De acuerdo con los datos proporcionados, el individuo, al percatarse de la llegada del personal policial, se habría despojado de un parlante que llevaba consigo. El elemento en cuestión fue identificado como un parlante marca Stromberg, de colores negro y blanco.

Este objeto quedó en calidad de secuestro preventivo, mientras se avanza en las tareas correspondientes para determinar su legítima propiedad y procedencia. La acción de descartar el parlante fue interpretada en el marco de la intervención como un intento de desprenderse de un elemento que podría estar vinculado a un hecho previo, situación que ahora será materia de investigación.

Tras abandonar el objeto, el sujeto emprendió la fuga, lo que dio inicio a una breve persecución en la zona.

Ingreso a un domicilio

Durante su huida, el individuo ingresó a un inmueble ubicado en las inmediaciones. La vivienda pertenece a un joven de 19 años de edad, quien se encontraba en el lugar al momento del hecho.

Ante esta situación, el personal policial actuó de manera inmediata y, conforme a lo indicado, contó con la autorización del propietario del domicilio para ingresar al inmueble. Este paso resultó clave para avanzar con el procedimiento dentro del marco legal correspondiente.

Una vez dentro de la vivienda, los uniformados lograron ubicar al sospechoso, lo que permitió dar continuidad al operativo sin mayores incidentes.

Aprehensión y traslado del sospechoso

El sujeto fue finalmente aprehendido en el interior del domicilio. Se trata de un hombre de apellido Vera, de 26 años de edad, quien fue reducido por el personal policial y posteriormente trasladado a la dependencia correspondiente.

Tras su detención, el individuo fue alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que será la encargada de determinar los pasos a seguir en el marco de la causa.

Elementos secuestrados

En cuanto al objeto incautado, el parlante marca Stromberg de colores negro y blanco permanece bajo resguardo, en calidad de secuestro, mientras se llevan adelante las diligencias necesarias para establecer su origen.

En este contexto, los puntos centrales del procedimiento incluyen:

Secuestro de un parlante marca Stromberg , de colores negro y blanco.

, de colores negro y blanco. Verificación de la legítima propiedad del elemento.

del elemento. Investigación sobre la procedencia del objeto.

del objeto. Intervención de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

El operativo, que se inició a partir de una alerta del SAE-911, concluyó con la aprehensión del sospechoso y el resguardo del elemento, en un procedimiento que ahora queda bajo la órbita judicial para su correspondiente análisis.