Un camión que transportaba granos volcó durante la noche de este miércoles sobre la Ruta Nacional N° 64, a la altura de la localidad de El Quebracito, en el departamento Santa Rosa.

El accidente se registró alrededor de las 22:00, lo que motivó la intervención de efectivos policiales de la Comisaría de Bañado de Ovanta y personal del Hospital de la zona.

El conductor del vehículo fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

Ante las tareas que se desarrollan en el sector como consecuencia del siniestro, se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona.