Durante la jornada de ayer, el Destacamento Casa de Piedra recibió un llamado telefónico que puso en alerta a los efectivos sobre una situación irregular en el paraje San Lorenzo, ubicado dentro del departamento La Paz. La comunicación advirtió que en una propiedad de ese sector se habría faenado un animal, circunstancia que motivó el desplazamiento de los uniformados hacia el lugar señalado con el objetivo de verificar la novedad y encauzar las primeras actuaciones del procedimiento en el terreno.

El registro domiciliario y la vinculación con la denuncia penal

Una vez arribados a la propiedad del paraje San Lorenzo, el personal policial llevó adelante un registro domiciliario en el marco de las diligencias desplegadas tras el aviso telefónico. Como resultado de esa inspección en el inmueble, los uniformados concretaron el secuestro de unos 35 kilogramos de carne vacuna, un elemento que, de acuerdo con la información vinculada al caso, estaría relacionado con una denuncia penal radicada previamente por una persona mayor de edad a raíz del supuesto delito de abigeato.

Intervención judicial y continuidad de las actuaciones

A partir de lo sucedido y del secuestro de los aproximadamente 35 kilogramos de carne vacuna concretado durante el registro domiciliario, el producto cárnico quedó en calidad de secuestro con conocimiento de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial. El organismo judicial tomó intervención en el asunto y desde esa dependencia se indicaron las medidas a cumplimentar para dar continuidad a las actuaciones correspondientes en torno al hecho denunciado en el departamento La Paz.