La mamá de Agostina está en terapia intensiva y todavía no sabe de la muerte de su hija

El abogado de Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, confirmó este sábado que la mujer todavía no ha sido informada oficialmente sobre la muerte de su hija. En declaraciones televisivas, Carlos Nayi, representante legal de Heredia, señaló que la familia mantenía expectativas de encontrar con vida a la adolescente de 14 años hasta los últimos instantes de la investigación.

Según Nayi, "había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles vinculados a la causa", evidenciando la profundidad del impacto emocional que atraviesa la mujer. La situación se agravó hasta el punto de requerir su internación de urgencia en el Hospital San Roque, en Córdoba, donde ingresó con un cuadro severo de deshidratación y fue alojada en una unidad de terapia intensiva.

El hallazgo del cuerpo y el operativo de búsqueda

El cuerpo de Agostina Vega fue encontrado en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la capital provincial, tras una semana de intensa búsqueda. Las tareas incluyeron:

Rastrillajes con equipos policiales.

Uso de drones para sobrevolar la zona.

Participación de perros adiestrados en búsqueda de restos humanos.

El lugar del hallazgo había sido previamente señalado por la investigación, tras pericias y registros de cámaras que situaban allí al principal imputado, lo que confirma que la operación policial se enfocó en zonas estratégicas y bajo sospecha.

Dudas sobre la autoría y posibles cómplices

La investigación entra ahora en una nueva etapa judicial destinada a dilucidar responsabilidades. Según Nayi, "materialmente es imposible que una sola persona haya llevado adelante semejante actividad criminal", en referencia a Claudio Barrelier, de 33 años, quien permanece detenido y es cercano al entorno familiar de la víctima.

Las autoridades provinciales señalan que el imputado ha mostrado contradicciones en distintas instancias de su declaración y podría ocultar información relevante, lo que mantiene abierta la hipótesis de la participación de terceros en el femicidio.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Barrelier fue la última persona en ver a Agostina con vida, después de coordinar un encuentro con ella y pagar su traslado en un vehículo de alquiler hasta el barrio Cofico, donde se produjo el último contacto registrado.

Dolor familiar y reclamo de justicia

La familia de la adolescente ha expresado públicamente su profundo dolor y su exigencia de justicia. El abuelo de Agostina calificó el desenlace como "la peor noticia que recibimos en la vida" y pidió que "caigan todos los que tuvieron algo que ver con la muerte".

Entre lágrimas, reafirmó su convicción de que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición y anunció que continuará participando en movilizaciones por justicia. Tras el hallazgo, las protestas se intensificaron en Córdoba, incluyendo:

Marchas multitudinarias.

Cortes de tránsito en puntos estratégicos de la ciudad.

Enfrentamientos con la policía.

Asimismo, vecinos y allegados criticaron el accionar inicial de las autoridades, cuestionando la demora en activar mecanismos de alerta y la tardanza en la detención del principal sospechoso, lo que generó un clima de desconfianza y recrudeció la tensión social alrededor del caso.