Catamarca: detuvieron a una pareja tras maniobras peligrosas

En un procedimiento llevado adelante a las 11:50 de la mañana de hoy, personal policial de la Subcomisaría de Alijilán, ubicada en esa localidad del departamento Santa Rosa, concretó el arresto de dos personas jóvenes y el secuestro de un vehículo.

Los efectivos intervinientes procedieron a la aprehensión de una mujer de apellido Cárdenas, de 29 años, y de un hombre identificado como Mercado, de 28 años, quienes fueron trasladados de inmediato a la dependencia policial. La actuación se enmarca en un operativo que se activó a partir de la detección de una conducta vial considerada de riesgo.

El procedimiento también incluyó el secuestro de un automóvil Volkswagen Gol Trend, rodado en el cual se desplazaban los involucrados al momento de los hechos.

Circunstancias previas: conducción riesgosa y presunto estado de ebriedad

De acuerdo con los datos aportados por la intervención policial, las dos personas habrían sido sorprendidas circulando en el vehículo mencionado en aparente estado de ebriedad, situación que habría sido determinante para la actuación de los uniformados.

En ese contexto, se señala que los ocupantes del Volkswagen Gol Trend realizaban maniobras peligrosas mientras transitaban, lo que habría generado la intervención inmediata del personal de seguridad. Estas acciones, según la información disponible, representaban un riesgo para la circulación en la zona, motivo por el cual se procedió a la interceptación del rodado y posterior traslado de sus ocupantes.

La combinación de conducción errática y presunta ingesta de alcohol fue el elemento central que motivó la decisión policial de interrumpir la circulación del vehículo y asegurar la situación en el lugar.

Traslado, detención y medidas adoptadas

Una vez controlada la situación, los dos ocupantes del vehículo fueron trasladados a la seccional policial de la Subcomisaría de Alijilán, donde quedaron a disposición de los efectivos intervinientes.

En la dependencia se llevaron a cabo las actuaciones correspondientes, incluyendo la confección de los procedimientos administrativos de rigor, en el marco de una supuesta infracción al Código de Faltas de la Provincia.

El vehículo involucrado, un Volkswagen Gol Trend, fue igualmente secuestrado como parte de las medidas adoptadas durante la intervención. Este tipo de acciones se encuadran dentro de los mecanismos habituales de resguardo preventivo cuando se detectan presuntas infracciones vinculadas a la seguridad vial y al orden público.