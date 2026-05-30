Violento operativo en Catamarca termina con tres jóvenes detenidos y moto secuestrada

En la noche de ayer, efectivos del Grupo Policial Motorizado Andalgalá (GPMA) llevaban a cabo operativos preventivos en las inmediaciones del barrio Virgen del Valle, ubicado en el Distrito Huaco, Departamento Andalgalá, cuando interceptaron a tres jóvenes por presuntas irregularidades vinculadas a la propiedad de un vehículo.

Los aprehendidos fueron identificados con los apellidos: Pacheco (19 años), Robles (27 años) y Aguirre (29 años). Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de una motocicleta Zanella RX 200 cc., de color azul, cuyo origen y titularidad no pudieron ser acreditados por los involucrados, motivo por el cual se dispuso su incautación preventiva.

Circunstancias del hallazgo

Según el informe policial, dos de los jóvenes fueron sorprendidos empujando la motocicleta, con aparentes intenciones de introducirla en una vivienda abandonada de la zona. En ese lugar, se encontraban otros sujetos, aunque no se detallaron sus identidades. Al momento de intentar la identificación, los jóvenes intentaron darse a la fuga, sin éxito, gracias a la intervención de los efectivos del GPMA.

Confrontación con vecinos y medidas de control

Durante la aprehensión, los uniformados fueron agredidos por vecinos de la zona, quienes comenzaron a amenazar y arrojar elementos contundentes. Ante esta situación, los efectivos solicitaron apoyo del Grupo de Infantería Andalgalá y de la Comisaría Departamental, que intervinieron en el lugar para contener los disturbios.

Para disuadir el accionar de los revoltosos, los efectivos realizaron disparos disuasivos con escopetas provistas por la institución, utilizando cartuchos de perdigones de goma, con el fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad del personal policial y de terceros.

Traslado y disposición judicial

Finalizada la intervención, los tres jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial y quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.

Daños materiales y acciones legales

Durante el procedimiento, se registraron daños en dos unidades móviles utilizadas por los efectivos. Por este motivo, los uniformados radicaron las denuncias penales correspondientes, notificando a la Justicia Penal interviniente para que tome conocimiento de los hechos y continúe con las acciones legales pertinentes.