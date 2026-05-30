Protestas y violencia en Córdoba por el crimen de Agostina Vega

Este sábado, Córdoba se vio sacudida por una jornada de protesta y violencia en el marco de la búsqueda de justicia por Agostina Vega, la adolescente de 14 años cuyo cuerpo fue hallado tras una semana de intensa búsqueda. La movilización congregó a familiares, amigos, vecinos y organizaciones sociales, quienes se concentraron en distintos puntos de la ciudad, con epicentro en la avenida Circunvalación, a la altura del Puente Rancagua, y en las inmediaciones de la vivienda de la víctima en el barrio General Mosconi.

Los manifestantes realizaron cortes totales de tránsito, encendieron neumáticos y exigieron respuestas concretas a las autoridades judiciales y políticas. La protesta se produjo pocas horas después de que se confirmara el hallazgo del cuerpo de Agostina en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, zona sur de la ciudad que había sido rastrillada intensamente durante los días previos y considerada de alto interés para la investigación.

El hallazgo profundizó el dolor y la indignación social, transformando la marcha en una manifestación masiva que buscaba visibilizar la exigencia de justicia frente a un crimen que ya conmociona al país.

La investigación y el único detenido

Hasta el momento, las autoridades mantienen un único detenido: un hombre de 32 o 33 años, cercano al entorno familiar de la víctima. Según la reconstrucción de los investigadores, este sujeto coordinó el encuentro con Agostina, pagó el traslado en un vehículo de alquiler hacia el barrio Cofico y la habría convencido de asistir con la excusa de "darle una sorpresa" a su madre.

El perfil del sospechoso y su relación con la víctima resaltan la gravedad del caso y plantean interrogantes sobre la seguridad y la protección de los menores en entornos familiares cercanos. Mientras tanto, la investigación continúa en curso y las autoridades mantienen custodia sobre la evidencia recabada en los distintos lugares involucrados.

Tensión creciente y represión en las calles

A medida que avanzaba la jornada, el clima de la protesta se tornó cada vez más tenso. Los cortes de tránsito se intensificaron y se registraron bloqueos con materiales incendiados, situación que obligó a la intervención de efectivos policiales. Según fuentes periodísticas, durante el operativo se utilizaron balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a parte de los manifestantes, provocando corridas, enfrentamientos y momentos de alta violencia en distintos sectores de la ciudad.

Además, se reportaron incidentes en las inmediaciones de dependencias policiales, donde grupos de personas se concentraron para reclamar justicia y cuestionar el accionar de las fuerzas de seguridad en la investigación. Estas escenas reflejan un clima de profundo descontento y tensión social, en un contexto donde la indignación por la muerte de Agostina se entrelaza con la percepción de falta de respuesta institucional.

Reclamos y críticas a las autoridades

Las manifestaciones estuvieron atravesadas por un fuerte clima de bronca y dolor. Familiares y vecinos criticaron la actuación de las autoridades, señalando presuntas demoras en la activación de protocolos de búsqueda, como el Alerta Sofía, y cuestionando los tiempos de detención del principal sospechoso.

Durante la protesta, se escucharon consignas como "Justicia por Agostina", acompañadas de críticas directas al Ministerio de Seguridad provincial, y algunos asistentes exigieron renuncias y mayores medidas de protección ante la creciente inseguridad. La conmoción por el caso se reflejó también en la reacción de los familiares más cercanos, con escenas de profundo dolor: la madre de Agostina debió ser trasladada a un centro de salud por un cuadro de descompensación.

La repercusión del caso trasciende lo local y deja en evidencia la necesidad de un análisis profundo sobre la gestión de protocolos de seguridad y la respuesta de las autoridades ante situaciones de emergencia que involucran a menores.