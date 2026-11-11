Autopsia de Aurora Carrizo: murió por un shock hipovolémico por arma blanca

La investigación judicial por el crimen de Aurora del Valle Carrizo, la mujer de 72 años asesinada en su vivienda del barrio 920 Viviendas, incorporó un elemento fundamental para avanzar en el esclarecimiento del hecho: el resultado de la autopsia confirmó que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por una herida de arma blanca.

El informe forense estableció, además, que las características de la lesión son compatibles con un acto homicida. De esta manera, la pericia permitió determinar las circunstancias médicas que provocaron el fallecimiento de la víctima y aportó una conclusión relevante para la investigación que se lleva adelante por el violento episodio ocurrido el martes por la noche.

El resultado del examen representa un avance dentro de las actuaciones judiciales, que buscan reconstruir lo sucedido en el interior de la vivienda y establecer las circunstancias en las que se produjo la muerte de la mujer.

El crimen ocurrió el martes por la noche

El hecho que terminó con la vida de Carrizo ocurrió el martes por la noche en una vivienda del barrio 920 Viviendas. La intervención policial se produjo luego de que vecinos alertaran sobre una violenta discusión que se estaba desarrollando en el lugar.

A partir de ese aviso, se produjo la intervención de las autoridades y se tomó conocimiento de la situación que tenía como protagonistas a integrantes del entorno familiar de la víctima. Según los primeros datos que trascendieron sobre el episodio, la mujer presentaba una herida de arma blanca a la altura del omóplato. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista.

Sin embargo, al ingresar al centro de salud, Aurora Carrizo ya se encontraba sin vida. Posteriormente, la autopsia permitió establecer que el fallecimiento había sido provocado por un shock hipovolémico derivado de la lesión con arma blanca.

La nieta de la víctima permanece detenida

En el marco de la causa judicial, se encuentra detenida Danna Vega, de 39 años, nieta de Aurora del Valle Carrizo, quien fue señalada como la principal sospechosa del crimen.

Su detención constituye uno de los aspectos centrales de la investigación, que intenta determinar las responsabilidades en el episodio ocurrido dentro de la vivienda familiar.

El esposo de la víctima continúa internado y bajo custodia policial

Otro de los datos relevantes del caso es la situación de Nicolás Mercado, de 82 años, esposo de la mujer fallecida, quien permanece internado luego de haber sufrido una lesión en la cabeza. De acuerdo con la información conocida, el hombre continúa bajo custodia policial mientras recibe atención médica. Su situación se encuentra vinculada con el mismo episodio que terminó con la muerte de Carrizo.

La presencia de una segunda persona lesionada en el hecho constituye otro aspecto que deberá ser considerado en la reconstrucción de lo ocurrido durante la noche del martes en el barrio 920 Viviendas.

Hasta el momento, los datos difundidos indican que Mercado sufrió una lesión en la cabeza, fue internado y permanece bajo custodia policial. No se aportaron mayores precisiones sobre la evolución de su estado de salud.