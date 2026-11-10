Conmoción en Catamarca: la Justicia investiga el homicidio de una mujer

La Justicia de Catamarca trabaja para esclarecer las circunstancias del homicidio de una mujer, en un episodio que generó la intervención de las autoridades judiciales y policiales. Por el momento, se busca establecer qué ocurrió y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el fallecimiento de la víctima.

De acuerdo con la información que trascendió, la mujer tenía domicilio en el barrio 920 Viviendas, ubicado en la zona oeste de la Capital catamarqueña. Uno de los datos conocidos hasta el momento indica que habría ingresado sin vida al Hospital San Juan Bautista.

Intervención de la División Homicidios

En paralelo con las actuaciones judiciales, personal de la División Homicidios se encuentra trabajando en el domicilio de la víctima. La presencia de los efectivos en el lugar forma parte de las tareas que se llevan adelante para determinar cómo se desarrollaron los acontecimientos.

Asimismo, según trascendió, habría un hombre herido, otro de los datos que rodean el episodio y que podría resultar relevante para reconstruir lo sucedido.

Mientras avanzan las actuaciones, la Justicia busca establecer las circunstancias del fallecimiento y reunir los elementos necesarios para esclarecer el hecho.



