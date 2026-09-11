B° Santa Marta: detuvieron a dos personas y secuestraron cocaína

Efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaron adelante un procedimiento en un inmueble ubicado en el barrio Santa Marta, de la ciudad Capital, en el marco de tareas investigativas relacionadas con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

La medida fue desarrollada bajo las directivas del Juzgado Federal y contempló el allanamiento de la vivienda. El operativo se concretó luego de las tareas de investigación realizadas por los efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones. Durante la intervención, el personal policial ingresó al inmueble y procedió al secuestro de distintos elementos, entre ellos una cantidad de envoltorios que contenían una sustancia que fue sometida a la correspondiente prueba de campo.

El procedimiento quedó así centrado en el presunto hallazgo de sustancias y elementos vinculados con la investigación que se encontraba bajo directivas de la Justicia Federal.

Lo secuestrado

Al irrumpir en la vivienda, los policías secuestraron 120 envoltorios de plástico que contenían una sustancia tipo polvo de color blanco. La sustancia fue sometida a la prueba de campo correspondiente, cuyo resultado indicó que se trataría de 28 gramos de cocaína.

El hallazgo constituyó uno de los principales resultados del procedimiento y quedó incorporado a las actuaciones judiciales correspondientes. Además de la sustancia, durante el allanamiento se encontraron otros elementos que fueron secuestrados por los investigadores. Entre ellos se contabilizaron cuatro comprimidos de Midazolam de 15 mg, una balanza digital y tres teléfonos celulares.

El conjunto de elementos quedó vinculado al procedimiento realizado en el inmueble del barrio Santa Marta.

Incidentes durante el operativo

El desarrollo del allanamiento también requirió la colaboración de otros efectivos policiales. Según se informó, durante el procedimiento un grupo de personas habría arrojado piedras contra los policías que participaban de la medida.

Ante esta situación, colaboraron numerarios de distintas dependencias y grupos especializados de la Policía de la Provincia. Participaron en apoyo del procedimiento efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), de la División Guardia de Infantería y de la Seccional Novena.

La presencia de estas unidades permitió acompañar el despliegue de los investigadores mientras se desarrollaba la medida judicial en el inmueble. El operativo, por lo tanto, incluyó tanto las tareas específicas vinculadas con la investigación sobre presuntas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes como el despliegue de personal de apoyo ante el episodio registrado durante la intervención.

Dos personas detenidas

Una vez finalizada la medida judicial, los investigadores procedieron a la detención de dos sujetos, de 28 y 46 años de edad. Ambas personas quedaron a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir.

Las detenciones se concretaron al finalizar el allanamiento y forman parte de las actuaciones derivadas del procedimiento realizado por los efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas.

De este modo, el operativo desarrollado en el barrio Santa Marta concluyó con el secuestro de la sustancia que, de acuerdo con la prueba de campo, se trataría de cocaína, además de los comprimidos de Midazolam, la balanza digital y los tres teléfonos celulares.

La intervención policial se desarrolló en el marco de una investigación vinculada con supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737 y bajo las directivas del Juzgado Federal.

La tarea estuvo a cargo de efectivos de la División Inteligencia e Investigaciones, dependiente de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes llegaron hasta el inmueble del barrio Santa Marta luego de realizar tareas investigativas.