Malos hijos: dos detenidos por violentar con armas blancas a sus madres

Un episodio de violencia familiar registrado en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo, derivó en la intervención de efectivos policiales y en la aprehensión de un joven de 20 años.

Personal de la Comisaría de San Isidro se constituyó en la calle Congresal Acevedo S/N°, de esa localidad, luego de que se produjera una situación en la que un joven de apellido Castro (20) se habría tornado agresivo contra su propia madre. De acuerdo con la información proporcionada, el joven comenzó a vociferar insultos contra su madre y posteriormente habría intentado agredirla físicamente utilizando un cuchillo tipo Tramontina.

Ante esta situación, los efectivos policiales que llegaron al lugar procedieron a la aprehensión del joven. Durante la intervención también se logró el secuestro del arma blanca que habría sido utilizada en el intento de agresión. El elemento quedó en calidad de secuestro, mientras que Castro fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente.

La causa quedó en manos de la Justicia

Luego de la aprehensión, el joven quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, organismo que tomó intervención en las actuaciones derivadas del episodio ocurrido en San Isidro.

En paralelo, la mujer damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 10. El procedimiento policial incluyó, de esta manera, tanto la intervención ante la situación denunciada como el secuestro del elemento que habría sido utilizado para intentar agredir físicamente a la mujer.

Otro caso, en el oeste de la Capital

Un segundo episodio tuvo como escenario el oeste de la Capital y también involucró una denuncia formulada por una madre contra su propio hijo. En este caso, la intervención se produjo a partir de una solicitud del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911. Motoristas del COEM-Kappa se hicieron presentes en la intersección de la avenida Choya y calle Maipú, donde procedieron a la aprehensión de un hombre de apellido Molas (38).

El sujeto había sido sindicado por su propia madre, una mujer de 59 años de edad, como el presunto autor de haberla amenazado y, posteriormente, de haber causado daños en su propiedad. La denuncia de la mujer motivó la intervención de los efectivos, quienes concretaron la aprehensión del hombre en el lugar indicado.

A diferencia del episodio ocurrido en San Isidro, en este procedimiento no se informó sobre el secuestro de un arma u otro elemento. La actuación se originó a partir del requerimiento efectuado mediante el SAE-911 y de la acusación formulada por la mujer contra su hijo.

Una vez concretada la aprehensión, Molas fue puesto a disposición de sus pares de la Comisaría Cuarta, dependencia que corresponde por jurisdicción. La situación fue comunicada a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, que tomó conocimiento de lo sucedido.

El procedimiento desarrollado en el oeste de la Capital quedó así vinculado a una denuncia por amenazas y daños en una propiedad, en un episodio en el que la persona señalada como presunto autor fue identificada como el hijo de la mujer que realizó el señalamiento.