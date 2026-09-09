Banda de Varela: secuestraron un machete de un caso de maltrato animal

Personal de la División Delitos Culturales y Ambientales de la Policía de la Provincia llevó adelante un procedimiento en Banda de Varela, en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia penal por la supuesta comisión de un hecho de maltrato animal.

El operativo se concretó mediante un registro domiciliario en una vivienda ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín S/N° de Banda de Varela. Durante la intervención, los efectivos policiales procedieron al secuestro de un machete que, de acuerdo con la investigación, estaría vinculado con el hecho denunciado.

El elemento incautado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las medidas correspondientes dentro de la causa. Por lo acontecido, el arma blanca fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2, organismo desde el cual se impartieron las directivas que deberán ser cumplimentadas en el marco de la investigación.

La denuncia que originó la investigación

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Justicia, el episodio investigado habría ocurrido durante la tarde del lunes. Según la presentación, un perro de aproximadamente ocho meses de edad se habría escapado de su domicilio y, posteriormente, se habría dirigido hacia una vivienda vecina.

Siempre de acuerdo con lo señalado en la denuncia, una vez que el animal llegó al lugar habría protagonizado una pelea con otro perro que se encontraba en esa vivienda.

El episodio habría derivado en la intervención del propietario del domicilio. Según la denuncia, el hombre habría intervenido utilizando un machete y habría lesionado al perro que había ingresado al lugar.

La presentación judicial sostiene que el animal habría sufrido heridas de consideración como consecuencia de la intervención denunciada. A partir de esa denuncia, tomó intervención la División Delitos Culturales y Ambientales, identificada como D-5, para avanzar en las medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido y localizar elementos que pudieran estar relacionados con el episodio.

El registro se realizó durante la noche

A partir de la denuncia radicada ante la Justicia, personal de la División Delitos Culturales y Ambientales (D-5) intervino en la investigación y llevó adelante distintas actuaciones.

En ese contexto, durante la noche se concretó el registro domiciliario en la vivienda ubicada sobre la avenida Ricardo Balbín S/N° de Banda de Varela.

El procedimiento permitió localizar y secuestrar un machete que estaría vinculado con el hecho investigado. El elemento fue incorporado a las actuaciones y quedó bajo disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 2, desde donde se establecieron las directivas que deberán seguirse en la causa.

El secuestro constituye una de las medidas adoptadas a partir de la denuncia y se encuentra enmarcado en las actuaciones que buscan establecer las circunstancias en las que se produjo el episodio denunciado.