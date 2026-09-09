Catamarca: violó la restricción perimetral y amenazó a su propia madre

A las 12:20 de hoy, el despliegue de las fuerzas de seguridad se activó de manera oportuna en respuesta a una situación de riesgo. Numerarios de la Comisaría Departamental Santa María se constituyeron con urgencia en el barrio Sacramento de esa ciudad, perteneciente al departamento homónimo. El objetivo principal de la presencia policial en el sector fue intervenir ante un grave episodio de violencia, donde dos sujetos habrían amenazado a una mujer, vulnerando su seguridad y tranquilidad en el ámbito cotidiano.

Identificación de los implicados y el vínculo familiar

La rápida intervención de los efectivos permitió la aprehensión en el lugar de dos individuos, cuyas identidades y edades fueron precisadas por las autoridades intervinientes. Los detenidos responden a los apellidos Chaile, de 40 años de edad, y Reynoso, de 45 años. Profundizando en el trasfondo del conflicto, se constató un dato de extrema gravedad institucional: uno de los hombres aprehendidos sería el hijo de la propia damnificada, lo que añade un fuerte componente de violencia filio-parental a la agresión perpetrada.

La violación de restricciones y la situación legal

El accionar de los sospechosos no se limitó al episodio de intimidación verbal o física reportado, sino que incluyó una abierta desobediencia a la ley. En el marco de la investigación preliminar, se determinó que el familiar directo de la víctima también habría quebrantado una medida judicial de restricción de acercamiento, un instrumento legal previamente dictado para proteger la integridad de la mujer afectada.

Para garantizar el rigor legal y el avance de las actuaciones correspondientes, se adoptaron las siguientes medidas procesales:

Alojamiento preventivo: Ambas personas fueron trasladadas y alojadas en la seccional policial correspondiente.

Jurisdicción competente: El procedimiento y los detenidos quedaron inmediatamente a entera disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo encargado de tipificar formalmente los delitos y definir los próximos pasos procesales