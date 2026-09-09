Caso Loan: nuevas declaraciones y la expectativa por el testimonio del excomisario Maciel

El juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, ocurrida en la provincia de Corrientes, atraviesa una semana marcada por declaraciones testimoniales y por la expectativa en torno a los dichos de algunos de los principales implicados en la causa.

Este miércoles 9 de septiembre, el Tribunal Federal de Corrientes continuará con la recepción de testimonios. La jornada tendrá como protagonistas a María Soledad Duartey, criminóloga; Marisel Itatí Esquivel, vecina; y Cristian Agustín Gutiérrez, conocido como "el encapuchado". La presencia de Gutiérrez adquiere particular relevancia dentro de la reconstrucción de los primeros momentos posteriores a la desaparición del niño. Es amigo del acusado Antonio Bernardino Benítez y estuvo junto a él durante los primeros momentos de la búsqueda de Loan.

El testimonio de cada uno de los convocados se incorporará al proceso en una etapa en la que el tribunal continúa avanzando con las declaraciones vinculadas con los distintos aspectos de la investigación.

El jueves declarará Walter Maciel

La expectativa se trasladará especialmente al jueves 10 de septiembre, cuando deberá prestar declaración el excomisario Walter Maciel, luego de un pedido realizado por su defensa.

Su testimonio aparece como uno de los momentos de mayor expectativa de esta semana, debido a que se espera conocer si el excomisario decidirá romper el pacto de silencio que, según se plantea, une a todos los acusados de la causa principal.

La declaración de Maciel estará acompañada ese mismo día por otros dos testimonios. También deberá declarar Yamila Candida Alegre, policía de la provincia, mientras que prestará testimonio Alicia Esther Axson, la enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava durante la noche en que desapareció Loan.

De esta manera, la jornada del jueves reunirá testimonios provenientes de distintos ámbitos y relacionados con momentos diferentes de los hechos que son objeto del juicio.

Laudelina Peña declaró durante tres horas

La jornada de este martes 8 de septiembre ya había tenido un momento de especial importancia en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional de Corrientes.

Allí se desarrolló una audiencia durante la cual Laudelina Peña, tía de Loan, pidió la palabra y declaró durante tres horas. Luego de su exposición, la jornada continuó con las testimoniales de Diego Ramón Solano y José Armando Robledo. El primero de ellos es integrante de la Prefectura de Goya, mientras que el segundo es policía de la provincia.

Ambos prestaron declaración en el marco de las actuaciones que buscan avanzar en el esclarecimiento de la sustracción y ocultamiento del niño.

Así, las declaraciones de esta semana suman diferentes miradas y participaciones vinculadas con el caso, mientras el tribunal continúa con la etapa testimonial.

Quiénes son los acusados por la sustracción de Loan

En la causa principal están sindicadas siete personas por la sustracción de Loan. Se trata de:

María Victoria Caillava , exfuncionaria municipal.

, exfuncionaria municipal. Carlos Guido Pérez , capitán de la Armada.

, capitán de la Armada. Walter Maciel , excomisario.

, excomisario. Laudelina Peña , tía de Loan.

, tía de Loan. Antonio Bernardino Benítez , marido de Laudelina Peña.

, marido de Laudelina Peña. Mónica Del Carmen Millapi .

. Daniel "Fierrito" Ramírez, esposo de Mónica Del Carmen Millapi.

Este grupo constituye el núcleo de acusados señalado por la sustracción del niño y sobre el cual se desarrolla la instancia principal del juicio.

La expectativa sobre las próximas declaraciones está vinculada precisamente con la posibilidad de incorporar nuevos elementos testimoniales a la reconstrucción de los acontecimientos y de los primeros momentos de la búsqueda.

Los otros diez imputados

Además de los acusados por la sustracción, la causa contempla a otros diez imputados por delitos vinculados con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos.

La nómina está integrada por:

Federico Rossi Colombo .

. Nicolás Gabriel "El Americano" Soria .

. Elizabeth Cutaia .

. Alan Cañete .

. Delfina Taborda .

. Pablo Noguera .

. Pablo Núñez .

. Valeria López .

. Verónica Machuca Yuni .

. Leonardo Rubio.

La existencia de estos dos grupos de personas involucradas marca el alcance que adquirió la investigación: por un lado, quienes están sindicados por la sustracción de Loan y, por otro, quienes enfrentan imputaciones relacionadas con el supuesto desvío de la investigación, la usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, además de otros delitos.

La expectativa puesta en las próximas jornadas

Con la declaración de Laudelina Peña durante tres horas ya incorporada a la agenda de esta semana, el juicio continúa ahora con una nueva ronda de testimonios.

El miércoles, la atención estará puesta en la criminóloga María Soledad Duartey, la vecina Marisel Itatí Esquivel y Cristian Agustín Gutiérrez, el hombre conocido como "el encapuchado", quien además mantuvo una relación de amistad con Antonio Benítez y participó de los primeros momentos de la búsqueda.

El jueves, en tanto, la mirada estará especialmente concentrada en Walter Maciel. Su declaración fue solicitada por su defensa y genera expectativa ante la posibilidad de que el excomisario aporte nuevos elementos o, eventualmente, rompa el silencio que se atribuye al conjunto de los acusados de la causa principal.

Junto con él declararán la policía Yamila Candida Alegre y la enfermera Alicia Esther Axson, quien atendió a María Victoria Caillava durante la noche en que Loan desapareció.

El juicio, de esta manera, atraviesa una semana de testimonios relevantes, con declaraciones que continúan incorporándose al expediente y que forman parte del proceso destinado a esclarecer qué ocurrió con Loan Danilo Peña y las circunstancias que rodearon su sustracción y posterior ocultamiento.