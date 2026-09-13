Bomberos investigan el origen de un incendio en Esquiú y 9 de Julio

Un incendio se registra durante la tarde de este domingo en la intersección de las calles Esquiú y 9 de Julio, en pleno centro capitalino. La situación generó la intervención de personal especializado ante la presencia del foco ígneo en este sector de la Capital. De acuerdo con la información vertida a La Unión, Bomberos se encuentra trabajando en el lugar con el objetivo de controlar la emergencia.

El hecho se desarrolla en una zona céntrica, donde la emergencia motivó la presencia de los equipos de Bomberos para intervenir frente al incendio registrado durante la jornada.

Intervención de Bomberos

Ante la emergencia, personal de Bomberos trabaja en el lugar para controlar el foco ígneo. La intervención se encuentra orientada a contener el incendio, mientras se procura establecer mayores precisiones sobre lo ocurrido.

El operativo se desarrolla mientras permanecen sin conocerse otros detalles vinculados con la emergencia. La prioridad, según la información suministrada, está puesta en el trabajo de Bomberos para controlar el foco registrado en pleno centro de la Capital.

Sin precisiones sobre el origen

Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el origen del incendio. Tampoco se informó cuál habría sido la causa que provocó el foco ígneo, los propietarios del lugar siniestrado y si hay presencia de estos en el lugar.

La situación permanece, bajo investigación y se aguardan mayores datos en las próximas horas.