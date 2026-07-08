Operativos; 28 motocicletas y 8 personas arrestadas en Catamarca

En el marco de una serie de operativos de control y prevención desplegados en distintos puntos de la provincia, efectivos policiales concretaron el secuestro de 28 motocicletas y el arresto de ocho personas, como resultado de procedimientos realizados tanto en la ciudad Capital como en localidades del interior provincial.

Los controles se llevaron a cabo de manera simultánea en las jurisdicciones de Capital, Belén, Santa María y La Paz, con la participación de efectivos pertenecientes a distintas dependencias policiales, grupos especiales y personal de Tránsito Municipal, quienes desarrollaron tareas de fiscalización vehicular e identificación de personas en sectores considerados estratégicos.

De acuerdo con la información suministrada, los procedimientos fueron ejecutados por numerarios de las Comisarías Sexta, Octava, Novena y Décima de la ciudad Capital. A ellos se sumó la intervención de las Seccionales Departamentales de Belén, Santa María y Recreo, que trabajaron en forma coordinada con efectivos de distintos grupos especiales y agentes de Tránsito Municipal.

El despliegue permitió realizar controles en diversos puntos de las jurisdicciones alcanzadas por el operativo, con el propósito de verificar la documentación de los vehículos, controlar el cumplimiento de la normativa vigente e identificar a las personas que circulaban por esos sectores.

Controles vehiculares

Durante el desarrollo de los procedimientos, el personal interviniente efectuó controles vehiculares e identificación de personas, acciones que se concretaron en distintos puntos estratégicos de cada una de las jurisdicciones comprendidas en el operativo. Estas tareas permitieron verificar el cumplimiento de las disposiciones previstas en la legislación vigente y detectar diversas infracciones cometidas por conductores de motocicletas.

Al concluir las tareas de control, las autoridades informaron el resultado de los operativos desarrollados en Capital y el interior provincial. El balance incluyó:

28 motocicletas secuestradas , de distintas marcas y cilindradas.

, de distintas marcas y cilindradas. 8 personas de sexo masculino arrestadas .

. Labrado de las actuaciones de rigor correspondientes en cada caso.

Las motocicletas fueron incautadas debido a que sus conductores infringieron lo establecido en el Código de Faltas y en la Ley Nacional de Tránsito, motivo por el cual se procedió al secuestro de los rodados conforme a la normativa vigente.

En paralelo, los ocho hombres fueron arrestados durante el desarrollo de los procedimientos, quedando sujetas las actuaciones administrativas y legales correspondientes.

Balance de la jornada

El operativo concluyó con un total de 28 motocicletas secuestradas y ocho personas arrestadas, cifras que resumen el resultado de los controles efectuados en Capital, Belén, Santa María y Recreo.

Las actuaciones fueron labradas conforme a lo establecido para este tipo de procedimientos, luego de verificarse infracciones al Código de Faltas y a la Ley Nacional de Tránsito por parte de los conductores de los rodados incautados.

De esta manera, la jornada de controles desarrollada por las distintas dependencias policiales, junto con grupos especiales y personal de Tránsito Municipal, finalizó con procedimientos concretados en diversos puntos estratégicos de las jurisdicciones alcanzadas, dejando como resultado el secuestro de motocicletas de distintas marcas y cilindradas, el arresto de ocho personas de sexo masculino y la correspondiente confección de las actuaciones de rigor derivadas de cada intervención.