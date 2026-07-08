Tres detenidos por atacar con machetes, un hierro y una cuchilla a una familia

Un violento episodio ocurrido en el sur de la Capital culminó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de cuatro armas blancas, luego de un procedimiento llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Décima, quienes actuaron tras un llamado de alerta recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

El hecho tuvo lugar en la Manzana "B" del loteo Sussex, donde el personal policial se entrevistó con una mujer de 34 años, quien relató que momentos antes tres hombres se habían presentado en su domicilio portando armas blancas y que, utilizando una de ellas, la agredieron físicamente a ella, a su pareja y a su hija.

Como consecuencia de la agresión, las tres personas sufrieron lesiones que demandaron la intervención de profesionales del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes les brindaron la asistencia correspondiente.

La intervención policial

De acuerdo con la información suministrada, la actuación policial se inició luego de que los efectivos de la Comisaría Décima fueran alertados por el SAE-911 sobre un hecho de violencia registrado en el loteo Sussex.

Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con la mujer de 34 años, quien aportó detalles sobre lo ocurrido y describió las características de los presuntos agresores. Con esa información, los policías dispusieron un inmediato operativo de búsqueda, ampliando el recorrido preventivo por el sector con el objetivo de localizar a las personas señaladas como responsables del ataque.

La rápida intervención permitió que, a pocos metros del lugar del hecho, el personal policial lograra interceptar y aprehender a los tres sospechosos.

Los presuntos autores del hecho fueron identificados como:

Un hombre de apellido Villacorta, de 34 años.

Un hombre de apellido Rodríguez, de 38 años.

Un hombre de apellido Rodríguez, de 45 años.

Los tres fueron aprehendidos por el personal policial y posteriormente trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Al momento del procedimiento, los efectivos también concretaron el secuestro de los elementos que los sospechosos tenían en su poder. Entre los objetos incautados se encuentran:

Dos machetes.

Una cuchilla.

Un hierro.

Estos elementos quedaron secuestrados en el marco de la investigación que se inició tras el hecho denunciado.

Tres personas lesionadas

Según el relato brindado por la mujer a los efectivos policiales, los tres hombres llegaron hasta la vivienda empuñando armas blancas y, con una de ellas, agredieron físicamente a los integrantes del grupo familiar. Las personas lesionadas fueron:

La mujer de 34 años.

Su pareja.

Su hija.

A raíz de las lesiones sufridas durante el episodio, los tres debieron ser asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes brindaron la atención correspondiente.

Un violento episodio ocurrido en el sur de la Capital culminó con la aprehensión de tres personas y el secuestro de cuatro armas blancas, luego de un procedimiento llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Décima, quienes actuaron tras un llamado de alerta recibido a través del Sistema de Atención de Emergencias SAE-911.

El hecho tuvo lugar en la Manzana "B" del loteo Sussex, donde el personal policial se entrevistó con una mujer de 34 años, quien relató que momentos antes tres hombres se habían presentado en su domicilio portando armas blancas y que, utilizando una de ellas, la agredieron físicamente a ella, a su pareja y a su hija.

Como consecuencia de la agresión, las tres personas sufrieron lesiones que demandaron la intervención de profesionales del Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME), quienes les brindaron la asistencia correspondiente.

La intervención policial

De acuerdo con la información suministrada, la actuación policial se inició luego de que los efectivos de la Comisaría Décima fueran alertados por el SAE-911 sobre un hecho de violencia registrado en el loteo Sussex.

Al arribar al lugar, los uniformados dialogaron con la mujer de 34 años, quien aportó detalles sobre lo ocurrido y describió las características de los presuntos agresores.

Con esa información, los policías dispusieron un inmediato operativo de búsqueda, ampliando el recorrido preventivo por el sector con el objetivo de localizar a las personas señaladas como responsables del ataque.

La rápida intervención permitió que, a pocos metros del lugar del hecho, el personal policial lograra interceptar y aprehender a los tres sospechosos.

Los aprehendidos

Los presuntos autores del hecho fueron identificados como:

Un hombre de apellido Villacorta, de 34 años.

Un hombre de apellido Rodríguez, de 38 años.

Un hombre de apellido Rodríguez, de 45 años.

Los tres fueron aprehendidos por el personal policial y posteriormente trasladados a la dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

Las armas secuestradas

Al momento del procedimiento, los efectivos también concretaron el secuestro de los elementos que los sospechosos tenían en su poder.

Entre los objetos incautados se encuentran:

Dos machetes.

Una cuchilla.

Un hierro.

Estos elementos quedaron secuestrados en el marco de la investigación que se inició tras el hecho denunciado.

Tres personas lesionadas

Según el relato brindado por la mujer a los efectivos policiales, los tres hombres llegaron hasta la vivienda empuñando armas blancas y, con una de ellas, agredieron físicamente a los integrantes del grupo familiar.

Las personas lesionadas fueron:

La mujer de 34 años.

Su pareja.

Su hija.

A raíz de las lesiones sufridas durante el episodio, los tres debieron ser asistidos por facultativos médicos del SAME, quienes brindaron la atención correspondiente.

La causa quedó en manos de la Fiscalía

Una vez finalizado el procedimiento policial, los tres aprehendidos fueron trasladados y alojados en la dependencia policial, mientras que las armas secuestradas quedaron incorporadas a las actuaciones.

Del hecho tomó conocimiento la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que interviene en la investigación para determinar las circunstancias del episodio y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.