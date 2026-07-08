Intentó sustraer una moto y terminó en el calabozo

En la tarde de ayer, numerarios de la Comisaría Departamental Belén, junto a sus pares del Grupo Infantería, llevaron adelante un procedimiento en inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores (IES) de la ciudad de Belén, en el departamento homónimo, donde se produjo la aprehensión de un hombre señalado como el presunto autor de un intento de sustracción de un vehículo.

La intervención se desarrolló en las cercanías del establecimiento educativo, donde los efectivos policiales actuaron tras tomar conocimiento de un hecho que involucraba a una motocicleta que se encontraba estacionada en el lugar. Como resultado del procedimiento, los uniformados lograron reducir y aprehender al sospechoso, dando inicio a las actuaciones correspondientes.

Un hombre de 46 años fue aprehendido

De acuerdo con la información oficial, los efectivos aprehendieron a un sujeto de apellido Chaile, de 46 años, quien habría intentado sustraer una motocicleta Motomel Blitz de 110 cc. que permanecía estacionada en las inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores.

El rodado pertenece a un joven mayor de edad, quien resultó damnificado por el presunto intento de sustracción. La rápida intervención del personal policial permitió frustrar la maniobra y avanzar con el procedimiento que culminó con la aprehensión del sospechoso.

Elementos secuestrados durante el procedimiento

Tras concretar la aprehensión, los efectivos realizaron un palpado superficial al hombre, procedimiento mediante el cual encontraron entre sus prendas de vestir diversos elementos cuya legítima propiedad y procedencia no pudo acreditar.

Entre los objetos hallados se encontraban:

Un par de espejos retrovisores.

Una llave de moto.

Un hierro.

Al no poder justificar la propiedad ni el origen de esos elementos, todos quedaron en calidad de secuestro, al igual que la motocicleta Motomel Blitz 110 cc. mencionada en el procedimiento.

El secuestro de estos objetos pasó a formar parte de las actuaciones realizadas por el personal policial, en el marco de la investigación derivada del hecho registrado en las inmediaciones del establecimiento educativo.

Intervención de la Justicia

Una vez finalizadas las actuaciones iniciales en el lugar, el supuesto autor del hecho fue trasladado a la dependencia policial correspondiente.

Posteriormente, quedó a disposición de la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial, organismo que continuará con las actuaciones judiciales que correspondan en relación con el caso.

En tanto, la persona damnificada fue invitada a radicar la denuncia por el hecho, paso necesario para la continuidad de las actuaciones previstas en el marco de la investigación.

Procedimiento y actuaciones

El operativo desarrollado durante la tarde de ayer permitió la intervención coordinada de personal de la Comisaría Departamental Belén y del Grupo Infantería, quienes actuaron en inmediaciones del Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Belén.