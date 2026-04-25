Brutalidad en Catamarca: dos hermanos atacaron con un fierro a un kiosquero que se negó a fiarles

Una escena de tensión y violencia se registró este sábado a las 20:00 horas en un kiosco ubicado en el barrio Loteo Susex, en la zona sur de la Capital. Según los datos proporcionados, lo que comenzó como una discusión derivó en una gresca que dejó como saldo a un hombre herido y a uno de los involucrados detenido.

El hecho pone en evidencia cómo conflictos aparentemente menores pueden escalar rápidamente, desencadenando episodios de agresión física. La situación se desarrolló en un comercio barrial, un espacio que suele ser punto de encuentro cotidiano para vecinos, lo que agrega un elemento de preocupación en torno a la seguridad en ámbitos comunitarios.

El herido: traslado y estado de salud

El hombre lesionado fue identificado como Fernando Fabián Castaño, quien sufrió cortes en la cabeza como consecuencia del ataque. Tras el incidente, fue trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde ingresó consciente, de acuerdo informaron fuentes policiales a La Unión.

El dato sobre su estado al momento del traslado resulta clave para dimensionar la gravedad de las heridas: si bien las lesiones fueron lo suficientemente serias como para requerir atención médica, el hecho de que estuviera consciente sugiere que logró mantenerse estable tras la agresión inicial.

Los agresores: dos hermanos y un arma improvisada

Los presuntos responsables del ataque fueron identificados como dos hermanos de apellido Casas. Según lo informado, habrían utilizado un pedazo de fierro como elemento contundente para agredir a Castaño, lo que explica la naturaleza de las heridas sufridas.

Entre los datos confirmados:

Los agresores son dos hermanos .

. Uno de ellos tiene 44 años .

. Se utilizó un objeto metálico (pedazo de fierro) como arma.

Este tipo de elemento, si bien no es un arma convencional, puede causar daños significativos, especialmente cuando es utilizado en zonas sensibles como la cabeza.

Detención en el lugar e intervención judicial

Uno de los hermanos, el de 44 años, fue aprehendido en el lugar por las autoridades que intervinieron tras el incidente. La rápida actuación permitió contener parcialmente la situación y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

En el operativo intervino la Unidad Judicial N° 2, organismo encargado de llevar adelante las actuaciones iniciales y la recolección de pruebas. Su participación resulta fundamental para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de los implicados.

El origen del conflicto: una discusión por mercadería fiada

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales al medio La Unión, el detonante del episodio habría sido una discusión vinculada a una práctica habitual en comercios de cercanía: el fiado.

En este caso, el conflicto se habría originado porque el dueño del kiosco se negó a seguir fiando mercadería, lo que generó un intercambio que escaló hasta convertirse en una agresión física.

Este dato introduce un elemento social relevante: