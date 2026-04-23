Brutalidad en F.M.E: el video viral de la violenta pelea de anoche

Un nuevo hecho de violencia en la vía pública sacudió a la comunidad de Fray Mamerto Esquiú durante la noche del miércoles. Pasadas las 21:00 horas, dos jóvenes protagonizaron una brutal pelea en la plaza de San José de Piedra Blanca, en un episodio que ocurrió ante la mirada de vecinos y sin que mediara la presencia policial en el lugar.

La escena, que rápidamente se viralizó a través de un video, expuso no solo la agresividad del enfrentamiento sino también la ausencia de intervención inmediata de las fuerzas de seguridad, un factor que fue señalado por los habitantes de la zona como una preocupación recurrente.

En medio del enfrentamiento, uno de los jóvenes involucrados escaló el nivel de violencia al sacar un arma blanca, con la que hirió a su oponente. La situación generó conmoción entre quienes se encontraban en el espacio público, que observaron el desarrollo de los hechos sin posibilidad de una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

La víctima y las consecuencias del ataque

El joven herido fue identificado como un masculino de apellido Ahumada, quien sufrió un corte en una mano producto del ataque. Según la información disponible, la lesión no reviste gravedad, aunque el episodio no dejó de generar alarma por el nivel de violencia alcanzado en un espacio público y en un horario de alta circulación.

A pesar de la agresión sufrida, la víctima decidió no realizar la denuncia, lo que limita, al menos en el corto plazo, el avance de eventuales actuaciones judiciales vinculadas al hecho. Este elemento agrega un componente adicional al caso, ya que reduce la posibilidad de intervención formal en un contexto donde los vecinos reclaman mayor presencia del Estado.

Reclamos vecinales

Tras lo ocurrido, vecinos de la zona expresaron su preocupación por los reiterados hechos violentos que se registran en la vía pública. El episodio en la plaza de San José de Piedra Blanca no es percibido como un hecho aislado, sino como parte de una problemática más amplia vinculada a la seguridad en el departamento.

En ese marco, volvieron a plantear un reclamo concreto: la apertura de la comisaría local, que permanece cerrada desde hace meses debido a problemas edilicios. La falta de funcionamiento de esta dependencia policial es señalada como uno de los factores que contribuyen a la demora o ausencia de respuesta ante situaciones de emergencia.

Los vecinos sostienen que la carencia de una sede operativa en la zona impacta directamente en la capacidad de prevención y reacción frente a episodios como el ocurrido.

Un sistema de respuesta limitado

Actualmente, la única sede policial activa en el área es la ubicada en la localidad de La Carrera, lo que condiciona la capacidad de respuesta ante hechos de inseguridad en otras zonas del departamento. Según señalaron los propios vecinos, esta situación genera dos escenarios recurrentes:

Ausencia de asistencia inmediata ante hechos de violencia o inseguridad.

ante hechos de violencia o inseguridad. Demoras en la llegada del personal policial, incluso cuando se solicita intervención.

El caso ocurrido en la plaza refleja precisamente esta problemática, ya que el enfrentamiento se desarrolló sin presencia policial en el lugar, a pesar de tratarse de un espacio público y en un horario donde aún circulan vecinos.