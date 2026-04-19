La Policía de Catamarca lanzó un pedido de localización para dar con el paradero de Luna Julio Amicar, un hombre de 63 años que fue visto por última vez el 19 de abril a las 12:00 en una residencia de adultos mayores.

Según la información difundida, el hombre es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene tez trigueña y cabello corto. Además, presenta dificultad para caminar en su pierna derecha y utiliza bastón.

Buscan intensamente a un hombre de 63 años desaparecido en Catamarca

Al momento de su desaparición vestía una camisa de color rosado claro y pantalón tipo jeans. Como datos de salud, se informó que padece diabetes y tiene dificultades en el habla.

Desde las autoridades indicaron que cualquier información sobre su paradero puede ser comunicada de inmediato al 911 o a los teléfonos 3834-008879 (celular/WhatsApp) y 3834-437835 (línea fija).

El caso es investigado por las áreas correspondientes de la Policía de Catamarca, que continúan con las tareas de búsqueda.