Caso Agostina: acusado Claudio Barrelier intentó quitarse la vida en la cárcel

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un nuevo episodio luego de que se confirmara que el único detenido por el caso, Claudio Barrelier, intentó quitarse la vida mientras permanece alojado en la cárcel de Bouwer.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que el hombre, de 32 años, protagonizó el episodio dentro del establecimiento penitenciario donde se encuentra detenido desde que fue señalado como el principal imputado por el crimen de la menor.

De acuerdo con la información conocida, Barrelier permanece actualmente internado en un pabellón psiquiátrico de la cárcel de Bouwer, lugar donde se habría producido el intento de suicidio. Tras lo ocurrido, las autoridades dispusieron medidas de control y asistencia, y el detenido se encuentra sedado con el objetivo de evitar que vuelva a protagonizar un episodio de similares características.

La situación generó nuevas repercusiones en el marco de una causa que continúa bajo investigación y que mantiene en vilo a la comunidad mientras se esperan avances judiciales y periciales que permitan esclarecer por completo lo ocurrido.

El pedido de la familia de la víctima

La noticia sobre el intento de suicidio del detenido también provocó una reacción inmediata por parte de la familia de Agostina. Miguel, abuelo de la adolescente asesinada, expresó públicamente su preocupación ante la posibilidad de que Barrelier pudiera sufrir algún daño que impidiera obtener información relevante para el desarrollo de la investigación.

"Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas", manifestó en declaraciones a la prensa luego de conocerse el episodio ocurrido en la unidad penitenciaria.

Las palabras del familiar reflejan una de las principales inquietudes que persisten en torno al caso: la posibilidad de que existan otras personas vinculadas al crimen. Hasta el momento, Barrelier continúa siendo el único detenido e imputado en la causa.

La Justicia espera los resultados de la autopsia

Mientras se desarrollan las actuaciones judiciales y continúan las medidas de investigación, la Justicia permanece a la espera de los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de Agostina Vega.

Los informes periciales son considerados una pieza clave dentro del expediente, ya que podrían aportar información determinante para reconstruir las circunstancias del hecho y fortalecer los elementos reunidos durante la pesquisa.

La expectativa sobre esos resultados se mantiene tanto entre los investigadores como entre los familiares de la víctima, quienes aguardan definiciones que permitan avanzar en el esclarecimiento total del crimen.

La conexión de Barrelier con el lugar donde hallaron el cuerpo

Otro de los aspectos que forma parte de la investigación está relacionado con la vinculación de Claudio Barrelier con el sector donde fueron encontrados los restos de la adolescente.

Según surge de los datos incorporados a la causa, el principal apuntado por el crimen ya conocía previamente la zona en la que fue hallado el cuerpo de Agostina.

La información reunida por los investigadores lo ubicaría en ese sector antes de que ocurriera el hecho que hoy se investiga. Ese dato adquiere relevancia dentro de la pesquisa debido a que el lugar donde fue encontrada la menor no era desconocido para el acusado.

Un descampado de más de 200 hectáreas

El escenario donde finalmente fue localizado el cuerpo de Agostina corresponde a un amplio descampado de más de 200 hectáreas, una extensión de terreno que demandó un intenso operativo de búsqueda por parte de las autoridades.

Durante más de 24 horas, equipos de rastrillaje trabajaron en la zona hasta lograr encontrar a la adolescente sin vida.

De acuerdo con la información conocida, ese extenso predio formaba parte del paisaje habitual que Barrelier observaba cada vez que concurría a jugar al fútbol. Ese vínculo previo con el sector constituye uno de los elementos que forman parte de la investigación y que son analizados por los responsables de la causa.