Buscan a Melany Liseth Agüero, una adolescente de 15 años

Las autoridades de la Policía de Catamarca solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Melany Liseth Agüero, una adolescente de 15 años que es intensamente buscada luego de haber sido vista por última vez en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo.

De acuerdo con la información difundida, la joven fue vista por última vez el día 29 de agosto de 2026, alrededor de las 22:00 horas.

La búsqueda fue dada a conocer en las redes sociales del organismo policial como es de forma, y allí se brindaron las principales características físicas de la adolescente y los canales de contacto habilitados para que la población pueda aportar cualquier información que permita establecer su paradero.

Las características físicas de Melany

Según los datos difundidos, Melany Liseth Agüero tiene 15 años y presenta las siguientes características físicas:

Contextura robusta .

. 1,63 metros de estatura aproximada .

. Tez blanca .

. Cabello largo de color negro .

. Una cicatriz en el rostro, señalado como el único dato aportado en relación con esta característica.

En cuanto a la vestimenta que llevaba al momento de ser vista por última vez, se informó que se desconoce. La última vez que se tuvo información sobre su ubicación fue en la localidad de Santa Rosa, departamento Valle Viejo, el viernes 29 de agosto a las 22 horas.

Denuncia en la Unidad Judicial N° 10

Como parte de las actuaciones relacionadas con la búsqueda, se indicó que existe una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 10.

La difusión de la imagen y de las características de Melany tiene como objetivo ampliar la búsqueda y solicitar la colaboración de todas aquellas personas que puedan contar con algún dato sobre su paradero.

Ante cualquier información relacionada con el paradero de Melany Liseth Agüero, se solicita comunicarse de inmediato con el SAE-911 o a los números telefónicos habilitados:

383 400-8879 (celular/WhatsApp).

(celular/WhatsApp). 383 4840990 (celular/WhatsApp).

La búsqueda es difundida por la Policía de Catamarca, a través del Departamento de Investigaciones (D-5) y la División Trata de Personas, Sección Investigaciones y Registro de Personas Desaparecidas.

Cualquier dato que permita establecer el paradero de la adolescente puede ser comunicado a las autoridades a través de los números indicados.