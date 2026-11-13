Buscan al propietario de un cachorro de pitbull encontrado en la Capital

La Comisaría Décima, ubicada en el sector sur de la Capital, informó a la comunidad que se encuentra resguardado en esa dependencia policial un cachorro de raza pitbull, de color marrón, que fue encontrado aparentemente extraviado durante las primeras horas de este día.

A través de un comunicado, la seccional dio a conocer la situación del animal y solicitó la colaboración de la comunidad para que pueda ser localizado su propietario. Según la información difundida, el cachorro fue encontrado aproximadamente a las 06:00, cuando aparentemente se encontraba perdido en la vía pública.

Desde la dependencia policial señalaron que el animal permanece bajo resguardo en sus instalaciones, a la espera de que se presente la persona que pueda acreditar su titularidad y hacerse cargo de él.

cachorro extraviado

El lugar donde fue encontrado

De acuerdo con el comunicado oficial, el cachorro fue hallado en la intersección de las calles avenida Avellaneda y Tula y La Rioja, en el sur de la Capital.

El hallazgo se produjo alrededor de las 06:00, horario en el que el animal habría sido encontrado aparentemente extraviado. La información proporcionada por la Comisaría Décima permite identificar sus características principales: se trata de un ejemplar cachorro, de raza pitbull y pelaje marrón.

La difusión del comunicado tiene como finalidad que los datos lleguen a su propietario o a personas que puedan aportar información para facilitar el reencuentro. Por ese motivo, la dependencia policial indicó expresamente dónde se encuentra el animal y cuáles son los requisitos que deberá cumplir quien se presente a reclamarlo.

Dónde debe presentarse el propietario

La Comisaría Décima informó que la persona que reconozca al cachorro como propio deberá concurrir personalmente a la seccional para realizar las gestiones correspondientes.

La dependencia se encuentra ubicada en la esquina de calle Florida y pasaje Rizo. Allí, el propietario deberá presentar la documentación necesaria que permita acreditar la titularidad del animal.