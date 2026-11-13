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Buscan al propietario de un cachorro de pitbull encontrado en la Capital

El perrito de color marrón, fue hallado aparentemente extraviado en la intersección de avenida Avellaneda y Tula y calle La Rioja. Permanece cuidado en la Comisaría Décima, donde deberá presentarse su propietario con la documentación correspondiente.

13 Noviembre de 2026 18.01

La Comisaría Décima, ubicada en el sector sur de la Capital, informó a la comunidad que se encuentra resguardado en esa dependencia policial un cachorro de raza pitbull, de color marrón, que fue encontrado aparentemente extraviado durante las primeras horas de este día.

A través de un comunicado, la seccional dio a conocer la situación del animal y solicitó la colaboración de la comunidad para que pueda ser localizado su propietario. Según la información difundida, el cachorro fue encontrado aproximadamente a las 06:00, cuando aparentemente se encontraba perdido en la vía pública.

Desde la dependencia policial señalaron que el animal permanece bajo resguardo en sus instalaciones, a la espera de que se presente la persona que pueda acreditar su titularidad y hacerse cargo de él.

cachorro extraviado
cachorro extraviado

El lugar donde fue encontrado

De acuerdo con el comunicado oficial, el cachorro fue hallado en la intersección de las calles avenida Avellaneda y Tula y La Rioja, en el sur de la Capital.

El hallazgo se produjo alrededor de las 06:00, horario en el que el animal habría sido encontrado aparentemente extraviado. La información proporcionada por la Comisaría Décima permite identificar sus características principales: se trata de un ejemplar cachorro, de raza pitbull y pelaje marrón.

La difusión del comunicado tiene como finalidad que los datos lleguen a su propietario o a personas que puedan aportar información para facilitar el reencuentro. Por ese motivo, la dependencia policial indicó expresamente dónde se encuentra el animal y cuáles son los requisitos que deberá cumplir quien se presente a reclamarlo.

Dónde debe presentarse el propietario

La Comisaría Décima informó que la persona que reconozca al cachorro como propio deberá concurrir personalmente a la seccional para realizar las gestiones correspondientes.

La dependencia se encuentra ubicada en la esquina de calle Florida y pasaje Rizo. Allí, el propietario deberá presentar la documentación necesaria que permita acreditar la titularidad del animal.

 

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Cachorro Catamarca Comisaría Décima

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