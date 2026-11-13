Intensifican los controles en Capital y el interior: más arrestadas y vehículos secuestrados

En el marco de las acciones de control y prevención que se llevan adelante en distintos sectores de Catamarca, efectivos policiales realizaron nuevos operativos de control vehicular e identificación de personas en jurisdicciones de Capital y localidades del interior provincial.

Los procedimientos comprendieron diferentes puntos del Valle Central y del interior, con la participación de numerarios pertenecientes a distintas dependencias de la Policía de la Provincia, que desplegaron tareas de fiscalización para verificar la documentación y las condiciones de circulación de los vehículos, además de identificar a las personas que se encontraban en las zonas intervenidas.

El operativo contó con la intervención de efectivos del COEM-Kappa y de las Seccionales Segunda, Tercera, Sexta, Décima y Décima Tercera de la ciudad Capital. También participaron policías de las dependencias de San Antonio y Huillapima, correspondientes a los departamentos Fray Mamerto Esquiú y Capayán, respectivamente.

A este despliegue se sumaron numerarios de las Comisarías Departamentales de Fray Mamerto Esquiú y Tinogasta, con la colaboración de distintos grupos especiales de la Institución.

Cuatro hombres arrestados

Como resultado de los operativos, los efectivos policiales procedieron al arresto de cuatro personas de sexo masculino, todas mayores de edad.

Tras estas intervenciones, se labraron las actuaciones de rigor correspondientes, de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones. Los arrestos formaron parte de los resultados obtenidos durante los controles realizados en las distintas jurisdicciones, donde el personal policial desarrolló tareas de identificación y fiscalización.

La información oficial indicó que los cuatro hombres fueron puestos bajo las actuaciones correspondientes, sin aportar mayores detalles sobre las circunstancias particulares que motivaron cada uno de los arrestos.

Secuestraron 19 motocicletas

Otro de los resultados centrales de los procedimientos fue el secuestro de 19 motocicletas de distintas marcas y cilindradas. De acuerdo con lo informado, los rodados fueron retenidos debido a que sus conductores habrían infringido disposiciones contempladas tanto en el Código de Faltas de la Provincia como en la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449.

A partir de las presuntas infracciones detectadas durante las inspecciones, los uniformados procedieron a confeccionar las respectivas actas, dejando constancia de las irregularidades observadas.

Posteriormente, las motocicletas fueron remitidas a las dependencias policiales correspondientes, donde quedaron alojadas conforme al procedimiento administrativo derivado de las actuaciones.

El secuestro de los 19 vehículos constituyó uno de los principales resultados cuantitativos del despliegue, que alcanzó a motocicletas de diferentes características, marcas y cilindradas.