En plena ola de calor en Catamarca, robaron un aire acondicionado de una vivienda

Numerarios de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante un registro domiciliario en una vivienda del barrio 80 Viviendas Sur, en la Capital, donde lograron recuperar un aire acondicionado que sería producto de un ilícito.

El hecho había sido denunciado previamente por un hombre en la Unidad Judicial N° 5, a partir de lo cual se desarrollaron las actuaciones que derivaron en el procedimiento.

Tras el registro, el electrodoméstico quedó en calidad de secuestro y a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 4, desde donde se impartieron las medidas a seguir.